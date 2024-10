DIRETTA INGHILTERRA GRECIA, SFIDA ATIPICA

Due square che con questa lega c’entrano ben poco. Con tutto il rispetto per le avversarie, la diretta Inghilterra Grecia meriterebbe la Serie A della Nations League e invece i risultati negativi hanno retrocesso le due Nazionali nella Lega B. Il match si giocherà giovedì 10 ottobre 2024 alle ore 20:45. Le prime due gare sono state positive per entrambe. L’Inghilterra ha battuto 2-0 sia l’Irlanda che la Finlandia rispettivamente con i gol di Rice-Grealish e la doppietta di Kane per un totale di sei punti su sei e nessun gol subito.

DIRETTA/ Italia Inghilterra U20 (risultato 1-1) streaming video Rai, Gyabi la riprende (oggi 10 ottobre 2024)

La Grecia invece è riuscita a segnare una rete in più degli inglesi. Se con l’Irlanda è arriva lo stesso punteggio ovvero 2-0 (Ioannidis e Tzolis), con la Finlandia è stato messo a referto un 3-0 in virtù della doppietta del solito Ioannidis e autorete di Kallman.

DIRETTA INGHILTERRA GRECIA, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Brutte notizie per colore che avevano in mente di vedere la diretta Inghilterra Grecia in tv dato che in Italia nessuno ha acquistato i diritti. Se però ci tenete esiste la possibilità di assistere all’evento attraverso diretta Inghilterra Grecia streaming direttamente sul Uefa.

Diretta Israele Francia/ Streaming video tv, nel gruppo dell'Italia (Nations League, 10 ottobre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GRECIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni Inghilterra Grecia. La Nazionale dei Tre Leoni si disporrà con il 3-4-2-1. Tra i pali Pickford, difeso da Walker, Stones e Colwill. A centrocampo Alexander-Arnold, Mainoo, Rice e Lewis mentre Foden e Bellingham supporteranno Kane. La Grecia predilige un 4-3-3. Tra i pali Vlachodimos, retroguardia composta da Rota, Mavropanos, Hatzidiakos e Tsimikas. Nella zona nevralgica del campo ci sono Bakasetas, Kourbelis e Mantalos con Masouras, Ioannidis e Pelkas in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INGHILTERRA GRECIA

Infine, diamo un’occhiata alle quote per le scommesse Inghilterra Grecia. La squadra favorita alla vittoria è naturalmente quella di casa a 1.27 data la grande differenza di tasso tecnico-tattico. La X è a 5.50 mentre il 2 fisso a 11. Per quanto riguarda le reti, il Gol è offerto a 2.63 contro il No Gol a 1.44. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.90 e 2.

Risultati Nations League, classifiche/ Via alle prime due partite! Diretta gol live score (10 ottobre 2024)