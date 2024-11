DIRETTA INTER CESENA PRIMAVERA, TRASFERTA BIANCONERA OSTICA

Sulla carta non ci dovrebbe essere partita considerando i dieci punti di distacco. Questo sabato 23 novembre 2024 alle ore 13:00, la diretta Inter Cesena Primavera consegnerà tre punti molto importanti per alla classifica delle due squadre.

I nerazzurri sono secondi a -1 e questo è anche frutto dello strepitoso momento che stanno vivendo post sconfitta nel derby col Milan: due soli pareggi e quattro vittorie con Sampdoria, Empoli, Monza e infine la Fiorentina.

Il Cesena conta dieci punti in meno rispetto ai meneghini, ma d’altro canto è rimasto imbattuto nelle ultime sei uscite. Questo grazie soprattutto ai cinque pareggi contro Milan, Cagliari, Atalanta, Monza e Roma mentre nell’ultimo turno è arrivato il successo per 3-1 con il Lecce.

DOVE VEDERE DIRETTA TV INTER CESENA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta tv Inter Cesena Primavera? Per vostra fortuna c’è Sportitalia che da anni trasmette il campionato di categoria in chiaro sul canale 60. Se preferite c’è anche l’opzione diretta streaming per vedere il match su tutti i dispositivi mobili scaricando l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI INTER CESENA PRIMAVERA

Ora analizziamo le probabili formazioni Inter Cesena Primavera. I nerazzurri si schiereranno secondo il modulo 4-3-3 con Calligaris in porta. Difesa a quattro composta da Aidoo, Re Cecconi, Alexiou e Cocchi. Venturini e Berenbruch saranno le mezzali mentre Zanchetta il mediano. In attacco Zouin, Lavelli e Quieto.

Il Cesena vuole più coperture e opta per un 5-3-2. Tra i pali troviamo Veilaj con davanti a sé una folta difesa formata da Manetti, Dolce, Valentini, Pitti e Ronchetti a chiudere il reparto arretrato. A centrocampo Tampieri insieme a magni e Castori. Davanti Perini con Coveri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER CESENA PRIMAVERA

Sulle quote per le scommesse Inter Cesena Primavera non ci sono praticamente dubbi. Pre match si può affermare che l’unica e vera favorita è la squadra meneghina a 1.35 contro il 2 fisso a 7 volte la posta e la X a quota 5.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è a 1.50 con l’Under a 2.35. Infine, Gol a 1.75 e No Gol intorno all’1.90.