DIRETTA INTER EMPOLI, I NERAZZURRI NON VINCONO DA DUE PARTITE

La domenica della nona giornata del campionato Primavera 1 inizierà con la diretta Inter Empoli in campo dalle 11,00. Ad affrontarsi saranno due squadre che stanno occupando la metà classifica ma cercano punti per andare ad occupare la zona playoff. L’Inter di Zanchetta non perde da tre partite ma fatica in zona gol con due gol segnati ed uno solo subito. Non è costante ma è una mina vagante questo Empoli che arriva da una vittoria per 2 a 1 in casa contro il Bologna e cerca il bis anche contro i nerazzurri.

DIRETTA INTER EMPOLI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Inter Empoli andrà in onda in chiaro su SportItalia che trasmetterà anche in streaming sul suo sito. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che andrà a descrivere le azioni salienti e l’andamento del match.

INTER EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo all’analisi delle probabili formazioni della partita approfondendo le scelte dei due allenatori. Zanchetta manderà in campo un 4-2-3-1 con Spinacce come unica punta con il sostegno di una trequarti formata da Quieto, Topalovic e Romano. Motta e Aidoo saranno i due terzini con Re Cecconi e Alexiou confermati al centro della difesa.

Giocherà con la difesa a tre, invece, la squadra di Birindelli che manderà in campo Moray, Rugani e Mannelli come trio difensivo. Bacci giocherà al centro del campo con Matteazzi e Huqi a completare la mediana e sostenere la coppia offensiva formata da Popov e Gravelo.

INTER EMPOLI, LE QUOTE

Guardiamo insieme anche le quote della diretta Inter Empoli andando ad utilizzare le proposte di Sisal. I padroni di casa partono nettamente favoriti e vedono la vittoria a 1,48 contro il 5,00 per gli ospiti e il pareggio X che si ferma a 4,10.