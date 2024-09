DIRETTA MILAN EMPOLI PRIMAVERA: I ROSSONERI VOGLIONO RIPARTIRE

Alle ore 11.00 di stamattina, sabato 14 settembre 2024, sarà la diretta Milan Empoli Primavera a sancire la ripartenza del massimo campionato giovanile italiano di calcio, che ha in programma nel weekend la sua quarta giornata. Sicuramente sotto i riflettori ci saranno soprattutto i padroni di casa rossoneri, perché la diretta Milan Empoli Primavera arriva dopo un inizio di campionato che aveva portato ai “Diavoletti” due vittorie ma anche il pesante ko contro il Genoa appena prima della pausa, decretando così una secca battuta d’arresto.

L’Empoli Primavera potrebbe essere l’avversario giusto per ripartire, dal momento che i giovani toscani non hanno ancora vinto nel nuovo campionato. Tuttavia, dopo la sconfitta all’esordio erano arrivati due pareggi consecutivi, che avevano quindi mostrato segnali di crescita per l’Empoli Primavera, che oggi avrà poco da perdere in una trasferta sulla carta molto difficile. Questo è lo scenario, ma che cosa ci dirà la diretta Milan Empoli Primavera?

MILAN EMPOLI PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Non ci sono novità di rilievo, gli appassionati di calcio giovanile sanno che la diretta tv Milan Empoli Primavera sarà garantita stamattina in chiaro per tutti sui canali di Sportitalia, che ormai da diverse stagioni è la casa del Campionato Primavera 1. Di conseguenza, saranno proprio il sito Internet e l’applicazione di Sportitalia a garantire anche la diretta streaming video Milan Empoli Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN EMPOLI PRIMAVERA

Infine è doveroso qualche accenno anche alle probabili formazioni per la diretta Milan Empoli Primavera. I padroni di casa rossoneri potrebbero schierarsi secondo il modulo 4-2-3-1, nel quale mister Federico Guidi potrebbe scegliere i seguenti undici titolari: in porta Colzani; difesa a quattro formata da Bakoune, Parmeggiani, Paloschi e Cappelletti; in mediana ecco la coppia con Stalmach e Sala; sulla trequarti spazio a Bonomi, Comotto e Ibrahimovic per agire alle spalle di Sia, centravanti del Milan Primavera.

Passiamo poi agli ospiti dell’Empoli Primavera: qui l’allenatore è Alessandro Birindelli e il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-5-2 con Tosto, Mannelli e Rugani nella difesa a tre davanti al portiere Versari; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove i toscani potrebbero schierare Moray, Matteazzi, El Biache, Huqi e Majdandzic da destra a sinistra. Infine, Orlandi e Konate potrebbero essere i due attaccanti titolari per l’Empoli Primavera.