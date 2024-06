DIRETTA ITALIA PANAMA U21/ Video streaming Rai 2: giochiamo contro i campioni in carica (oggi 10 giugno)

DIRETTA ITALIA PANAMA U21: I CAMPIONI IN CARICA

Presentando la diretta di Italia Panama U21 abbiamo detto che la nazionale che affrontiamo oggi è abbordabile, ma attenzione perché si tratta di quella che difende il titolo: la scorsa edizione del torneo Maurice Revello è stata vinta proprio da Panama. Allora c’erano tre gironi da quattro nazionali; l’Italia, impegnata agli Europei, non aveva preso parte alla competizione. I centramericani avevano tirato due volte la serie di rigori, prevista anche nel primo turno in caso di parità: avevano perso contro la Costa d’Avorio ma battuto il Marocco, e nel mezzo avevano infilato un 2-0 al Giappone per andare a vincere il girone.

A quel punto si era disputata la semifinale contro l’Australia, vinta 2-1; in finale invece Panama aveva battuto il Messico. Bisogna ricordare che l’unica europea presente al torneo Maurice Revello era la Francia padrona di casa, che era stata eliminata in semifinale dal Messico (ai rigori); possiamo considerare le altre nazionali “minori”, interessante la presenza di una Under 21 che raccoglieva il meglio del calcio mediterraneo, che però non aveva superato la fase a gironi. Dunque ora vedremo se Panama, come detto presente con la sua Under 23, saprà ripetersi al Maurice Revello 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA PANAMA U21 IN STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta ci sarà la possibilità di seguire in chiaro le sorti degli azzurrini al torneo Maurice Revello 2024: la diretta tv di Italia Panama U21 sarà infatti affidata a Rai Due, canale che naturalmente è accessibile a tutti sul digitale terrestre. Verrà garantito in automatico, possiamo dire così, anche il servizio di diretta streaming video: basterà infatti dotarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installare e attivare la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI ITALIA PANAMA U21

ITALIA PANAMA U21: TERZO APPUNTAMENTO A TOLONE

Eccoci al terzo match della nostra nazionale nel torneo Maurice Revello 2024: lunedì 10 giugno alle ore 18:15 via alla diretta di Italia Panama U21, si gioca allo Stade de Lattre de Tassigny di Aubagne e, dopo gli impegni contro Giappone e Ucraina, gli azzurrini sfidano i centramericani in una partita che dovrebbe essere abbordabile, anche se a livello giovanile non si può certamente mai dire come potrebbero andare le cose, soprattutto se si tratta di una competizione “minore” e che serve soprattutto a sperimentare.

Cosa questa che si evince anche dalle convocazioni del nostro CT Carmine Nunziata, che ha optato per qualche esordiente e una formazione appunto innovativa, nel tentativo di scovare qualcuno che possa tornare utile per rinverdire il ciclo e soprattutto essere convocato agli Europei del prossimo anno; intanto il tour de force del Maurice Revello 2024 prosegue con la diretta di Italia Panama U21, aspettando che la partita prenda il via proviamo a capire in che modo i due CT potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA PANAMA U21

Nunziata continua a sperimentare in Italia Panama U21: potremmo avere il terzo portiere in altrettante partite con Sassi titolare, in difesa sulle corsie laterali potrebbero giocare Zanotti a destra e Pieragnolo a sinistra (oppure Turicchia e Veroli) con due centrali in Giovanni Bonfanti e Fontanarosa, spazio poi in mezzo al campo a Kouda e Pisilli che potrebbero essere le nostre due mezzali titolari, con il ballottaggio Faticanti-Alessandro Bianco per la regia. Tongya o Volpato alle spalle dei due attaccanti, possibile qui comporre il tandem con Seydou Fini e Sebastiano Esposito.

Panama, ricordiamo, affronta il Maurice Revello con la sua Under 23: il CT è Jorge Dely Valdes che va in campo con un 5-4-1. Bellina in porta; Eduardo Anderson, Fariña e Joseph Jones mentre sugli esterni dovrebbero correre Perdomo e Omar Valencia, con un centrocampo nel quale Moran e Cedeño formano il tandem centrale supportato dai due esterni che potrebbero essere Phillips e Lenis, in ballottaggio con Dawson e i due Bernal, Kevin e José. Davanti, Londoño e Davis Contreras si giocano la maglia da centravanti.











