La diretta Italia Spagna donne (si gioca alle ore 18.15 di martedì 29 ottobre 2024) vedrà scendere in campo la Nazionale Azzurra sul prato dello stadio Romeo Menti di Vicenza per affrontare le campionesse del mondo in carica. Le Azzurre sono reduci da una vittoria per 5-0 contro Malta allo stadio Tre Fontane di Roma, il test però in questo caso si alza notevolmente di livello tecnico.

Rafael Leao, frecciata contro Fonseca?/ L'attaccante del Milan: “Il Ct del Portogallo ha fiducia in me”

Dall’altra parte le Furie Rosse femminili sono reduci da un pari in amichevole contro il Canada, col risultato riacciuffato grazie a una rete di Cristina Martin-Prieto Gutierrez a un solo minuto dal novantesimo. La Spagna nel 2023 ha conquistato il titolo iridato battendo l’Inghilterra e rappresenta l’esempio del livello al quale l’Italia negli anni vorrebbe aspirare, dopo decenni di dominio delle squadre nordiche a livello europeo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE 2024, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: pari-show a Varsavia! (15 ottobre)

DIRETTA ITALIA SPAGNA DONNE: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Per tutti coloro che vorranno seguire in tv la diretta Italia Spagna donne ci sarà la possibilità di farlo in chiaro, visto che Rai 2 trasmetterà per tutti l’incontro sulle frequenze gratuite del digitale terrestre. Per tutti coloro che vorranno seguire il match in diretta streaming video via internet, magari tramite dispositivi mobili, c’è la possibilità di seguire l’incontro tramite il sito o l’app Rai Play.

ITALIA SPAGNA DONNE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di anticipare le mosse dei due commissari tecnici passando in rassegna le probabili formazioni della diretta Italia Spagna donne. Per l’Italia 4-3-3 con Giuliani in porta e una linea difensiva schierata con Lenzini, Salvai, Linari e Di Guglielmo. Giugliano, Caruso e Greggi saranno le titolari a centrocampo, tridente offensivo schierato con Giacinti, Bonansea e Beccari. Per la Spagna modulo di partenza 4-3-3 con Coll in porta e una difesa a quattro schierata con Batlle, Mendez, Codina e Carmona. Il terzetto di centrocampo sarà quello composto da Guijarro, Abelleira e Putellas, nel tridente offensivo spazio dal 1′ a Redondo, Caldentey e Del Castillo.

Diretta/ Spagna Serbia (risultato finale 3-0): tris di Alex Baena! (oggi 15 ottobre 2024)

ITALIA SPAGNA DONNE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I riferimenti per chi vorrà scommettere sulla diretta Italia Spagna donne vedono le agenzie di scommesse considerare le campionesse del mondo nettamente favorite. Vittoria dell’Italia quotata 6.00, eventuale pareggio proposto a una quota di 4.00 mentre la quota per la vittoria della Spagna scende a 1.45.