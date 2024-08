DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: PER IL BRONZO (VOLLEY OLIMPIADI PARIGI 2024)

La diretta Italia Usa si gioca alle ore 16:00 di venerdì 9 agosto: purtroppo, dobbiamo dirlo, alle Olimpiadi Parigi 2024 questo match rappresenta la finale per il terzo posto di volley maschile. L’Italia può vincere la medaglia di bronzo: sarebbe comunque un ottimo risultato visto lo straordinario livello del torneo olimpico, ma bisogna registrare che ancora una volta gli azzurri hanno mancato l’assalto all’oro. Abbiamo perso nettamente contro la Francia: la semifinale contro i campioni olimpici e padroni di casa ha preso subito una brutta piega, e questa volta la nostra nazionale non è riuscita a raddrizzare la situazione fino ad andare incontro alla sconfitta.

Peccato, ma va anche detto che l’Italia aveva già riscosso credito contro il Giappone, trovandosi sotto di due set e dovendo affrontare cinque match point; la diversa caratura dell’avversaria, ispirata dal solito, straordinario Earvin Ngapeth, questa volta ha fatto la differenza a nostro sfavore. La diretta Italia Usa è comunque tutta da seguire: c’è comunque in palio una bellissima medaglia e, per gli appassionati, la finale per il bronzo nel volley maschile sarà uno spettacolo visto l’ammontare di talento in campo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta Italia Usa, ormai manca sempre meno.

DIRETTA ITALIA USA: CONTINUA LA MALEDIZIONE OLIMPICA

La diretta Italia Usa va letta e aspettata in due diverse modalità, perché è giusto che l’analisi sia completa. Da una parte una medaglia di bronzo alle Olimpiadi Parigi 2024 sarebbe un ottimo traguardo, e confermerebbe la propensione di questa Italia a centrare risultati importanti dopo aver vinto Mondiali ed Europei, un gruppo che Ferdinando De Giorgi ha saputo plasmare ed unire fino a fargli raggiungere una semifinale olimpica che è comunque, per l’appunto, un risultato fantastico. Dall’altra parte però la maledizione a cinque cerchi continua: incredibilmente, ancora una volta bisogna dire che l’Italia non sia riuscita a mettere le mani sull’oro ambito, e bisognerà riprovarci a Los Angeles tra quattro anni.

Ora la diretta Italia Usa, contro gli Stati Uniti: una nazionale, quella di John Speraw, che in pochi consideravano davvero in corsa per la medaglia d’oro alle Olimpiadi Parigi 2024, fatta soprattutto di veterani. Eppure gli Usa sono arrivati al tie break contro la Polonia, e nel quarto set sembravano avere in mano la finale: poi i campioni europei, pure incerottati, l’hanno girata. La diretta Italia Usa dovrebbe essere l’ultimo ballo dell’encomiabile Matthew Anderson, soprattutto può rappresentare l’occasione per gli azzurri di tornare dalle Olimpiadi Parigi 2024 con la medaglia di bronzo. Come detto, un bel traguardo: viviamo davvero in modo positivo la diretta Italia Usa.