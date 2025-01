DIRETTA JUVE STABIA CARRARESE, PUNTI PESANTI IN PALIO

La diretta Juve Stabia Carrarese di sabato 25 gennaio 2025 promette scintille in una sfida cruciale per le ambizioni playoff di entrambe le squadre. La Juve Stabia, attualmente quinta in classifica a pari merito con il Palermo, deve ritrovare la vittoria per consolidare la propria posizione nella zona playoff. Dopo il successo contro il Cesena lo scorso 22 dicembre, le Vespe hanno ottenuto solo due pareggi e incassato due sconfitte, l’ultima per 1-0 contro il Palermo proprio alla scorsa giornata. Ora, davanti al proprio pubblico, puntano a invertire il trend negativo.

La Carrarese si trova invece decima a quota 27 punti, nella folla di squadre ai piedi della zona playoff, e vede nella trasferta campana un’occasione per rilanciarsi nella corsa a questo obiettivo. Dopo un periodo positivo con cinque risultati utili consecutivi, i toscani hanno frenato, subendo due sconfitte di fila contro Spezia e Pisa. Nonostante ciò, l’ottavo posto, ultima posizione valida per i playoff, rimane a portata di mano. Il precedente fra le due squadre del girone d’andata, terminato 0-0, evidenzia l’equilibrio tra le due formazioni, ma il contesto attuale richiede una maggiore incisività per portare a casa punti pesanti in ottica playoff.

DIRETTA JUVE STABIA CARRARESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juve Stabia Carrarese sarà visibile sabato 25 gennaio alle ore 15:00 su DAZN, che per questa stagione detiene i diritti di trasmissione del campionato di Serie B. Il match sarà visibile in streaming tramite la piattaforma su smart TV, PC, smartphone e tablet.

JUVE STABIA CARRARESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juve Stabia schiererà Thiam in porta, con Folino, Varnier e Bellich a formare la difesa a tre. A centrocampo, Fortini, Leone, Buglio e Rocchetti cercheranno di supportare Pierobon e Candellone, mentre Adorante sarà il punto di riferimento in attacco. Diretta / Palermo Juve Stabia (risultato finale 1-0), tre punti pesanti (Serie B, 19 gennaio 2025) La Carrarese risponderà con Bleve in porta e una difesa a tre formata da Oliana, Illanes e Imperiale. A centrocampo, Bouah, Giovane, Schiavi e Cicconi sosterranno Cherubini e Shpendi, mentre Finotto agirà come unica punta.

DIRETTA JUVE STABIA CARRARESE, LE QUOTE

Per la diretta Juve Stabia Carrarese i siti di scommesse preannunciano una sfida abbastanza equilibrata. Leggermente favorita la Juve Stabia in virtù del fattore campo e della migliore situazione di classifica con una quota di 2.00. Il pareggio è dato a circa 3.00, mentre un eventuale successo della Carrarese oscilla fra 3.50 e 3.80. Interessante a quita 2.50 l’under 1.5.