DIRETTA JUVENTUS U23 MONOPOLI, PUGLIESI A BIELLA

Quando si affrontano due squadre capaci di vincere così tante partite nell’ultimo periodo, è normale aspettarsi tanto. La diretta Juventus U23 Monopoli vede infatti due formazioni che hanno totalizzato combinate nove vittorie e un pareggio nelle ultime dieci. La gara si giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15:00.

I bianconeri, dopo un inizio di stagione molto negativo, sembra aver ritrovato la strada giusta come dimostrando le vittorie con Taranto, Cavese, Messina, Casertana e Catania oltre ai segni X contro Turris e Audace Cerignola.

Il Monopoli è reduce invece da cinque successi di fila contro Giugliano, Taranto, Turris, Sorrento e Foggia, tre di questi senza nemmeno subire un gol. L’ultima sconfitta è del 29 settembre 2024 con il Catania che aveva trionfato 1-0.

DOVE VEDERE DIRETTA JUVENTUS U23 MONOPOLI, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Juventus U23 Monopoli dovrete necessariamente essere abbonati al pacchetto Calcio di. Sky Sport. La diretta streaming invece si potrà vedere su Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 MONOPOLI

La Juventus U23 scenderà sul rettangolo verde con il modulo 4-2-3-1. Daffara in porta, retroguardia composta da Murazzi, Scaglia, Gil e Puczka. A centrocampo Palumbo e Owusu più Comenencia, Faticanti e Afena-Gyan dietro a Guerra.

Il Monopoli risponderà con il 3-5-2 e Vitale in porta. In difesa troveremo titoli Angieleri, Miceli e Viteritti a chiudere il reparto. Esterni Valenti a destra e Pace a sinistra con Falezrano, Bulevardi e Battocchio in mediana. Grandolfo insieme a Burschi in attacco.

LE QUOTE DI JUVENTUS U23 MONOPOLI

Chi partirà favorito tra Juventus U23 Monopoli? Secondo i bookmakers, la vittoria del Monopoli vale 1.86 contro i 4.15 a favore della Juve. Il pareggio è dato a 3.15. Gol e No Gol rispettivamente a 2.08 e 1.64.