DIRETTA JUVENTUS UDINESE PRIMAVERA, OCCASIONE PER SCALARE LA CLASSIFICA

La diretta Juventus Udinese Primavera propone un confronto tra due squadre agli antipodi della classifica e con stati di forma diametralmente opposti che si affronteranno sabato 25 gennaio alle 11. La Juventus, quinta in graduatoria, è imbattuta da sei turni, avendo collezionato quattro vittorie e due pareggi, gli ultimi contro Bologna e Lazio. La squadra bianconera sta dimostrando solidità e continuità, fondamentali per restare agganciata alle posizioni di vertice e puntare alla zona playoff.

L’Udinese, invece, occupa l’ultimo posto e sta attraversando un periodo difficilissimo. I friulani non vincono dal 10 novembre, quando superarono la Sampdoria, e da allora hanno incassato sei sconfitte e tre pareggi, scivolando progressivamente in una situazione complicata. Il precedente del girone d’andata, terminato con un netto 6-1 in favore della Juventus, evidenzia ulteriormente il divario tra le due formazioni. La Juventus non vuole quindi rallentare la propria corsa e punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un’altra vittoria che le permetterebbe di continuare ad inseguire Inter, Fiorentina, Roma e Sassuolo.

DIRETTA JUVENTUS UDINESE PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Juventus Udinese Primavera sarà visibile sabato 25 gennaio 2025 alle ore 11:00 su Sportitalia. Il match sarà inoltre visibile in diretta streaming video tramite il sito Sportitalia.it e tramite l’app.

JUVENTUS UDINESE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juventus Primavera scenderà in campo con Radu in porta, mentre la difesa sarà composta da Savio, Martinez Crous e Verde. Pagnucco, Ventre e Boufandar offriranno supporto a centrocampo, mentre Mazur e Florea agiranno sulle fasce per servire Di Biase in attacco.

L’Udinese Primavera risponderà con Cassin tra i pali e una difesa a tre formata da Polvar, Pino e Guessand. A centrocampo, Bozza, Leva, Conti, El Bouradi e Marello cercheranno di orchestrare il gioco, con Pejicic a supporto di Cosentino.