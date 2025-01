DIRETTA LECCE MONZA PRIMAVERA, LOMBARDI IN UNA POSIZIONE PERICOLOSA

Domenica 26 gennaio 2025 dalle ore 11:00 si tiene la diretta Lecce Monza Primavera. Allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama si affrontano due squadre che hanno bisogno di cambiare marcia in questa stagione 2024/2025. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna patita contro il Milan Under 20 e si trovano ora in decima posizione con trenta punti, troppi per rischiare un piazzamento nei playout e troppo pochi per entrare in corsa per i playoff. I giallorossi hanno quindi il bisogno di ottenere risultati positivi con maggior continuità, senza incappare in nuove battute d’arresto.



Chi sta invece inanellando una serie di risultati utili consecutivi è la formazione biancorossa, reduce pure dal successo sempre per 2 a 1 sul Cagliari Under 20. I brianzoli hanno però bisogno di allontanarsi in maniera sensibile dalla zona retrocessione, distante solo tre lunghezze visto il loro momentaneo quattordicesimo posto con venticinque punti. Imbattuti nel nuovo anno solare, i lombardi non vogliono frenare il loro cammino cercando invece di raggiungere al più presto la certezza matematica della salvezza nel campionato Primavera 1.

DIRETTA LECCE MONZA PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se vi state domandando come e dove poter vedere con i propri occhi la diretta Lecce Monza Primavera allora vi possiamo dire che sarà disponibile grazie a Primavera TV. Sul canale 60 del digitale terrestre corrispondente a Sportitalia si potrà selezionare l’evento se siete in possesso di una smart tv, altrimenti usufruite dello streaming sul sito o dall’app.

DIRETTA LECCE MONZA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Non è complicato supporre che non rivedremo esattamente il 4-3-3 con Rafaila, Esposito, Gorter, Winkelmann, Kovac, Rogetas, Delle Monache, Pacia, Urbani, Pejazic e Bertolucci visto contro il Milan U20 nella diretta Lecce Monza Primavera con le probabili formazioni dopo la sconfitta subita. Chi potrebbe invece ripetersi è la squadra ospite con i brianzoli propensi a riutilizzare dunque il modulo 3-5-2 con Vailati, Azarov, Postiglione, Domanico, Nene, Ballabio, Berrettta, Capolupo, De Bonis, Longhi e Forson che ha invece sconfitto il Cagliari Under 20.

DIRETTA LECCE MONZA PRIMAVERA, LE QUOTE

La certezza nelle quote Sisal per la diretta Lecce Monza Primavera è che il pronostico sorride ai padroni di casa pugliesi. Ecco infatti il segno 1 quotato a 1,65, mentre poi si sale a valori quasi identici fra loro sia in caso di segno X (3,90) sia con un’affermazione esterna da parte dei brianzoli (segno 2 a 4,10).