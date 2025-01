DIRETTA MILAN LECCE PRIMAVERA, GIALLOROSSI IN SERIE POSITIVA

Mercoledì 22 gennaio 2025 alle ore 14:00 sarà il turno della diretta Milan Lecce Primavera. Presso il Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano i rossoneri dell’Under 20 cercheranno di tornare al successo dopo la sconfitta interna patita contro la Fiorentina Primavera ed i pareggi ottenuti contro Atalanta e Lazio nelle settimane precedenti a questo impegno. I lombardi sono in sesta posizione a trentatre punti ma se non dovessero riuscire a fare risultato potrebbero uscire dalla zona playoff venendo raggiunti anche i diretti rivali della ventunesima giornata di campionato.

Il Lecce Primavera sta invece vivendo un momento molto più che positivo venendo da tre vittorie consecutive, l’ultima della quali ottenuta ai danni del Cesena. I ragazzi del settore giovanile pugliese hanno quindi portato il club al nono posto grazie ai trenta punti conquistati, gli stessi del Genoa U20 davanti per differenza reti. I giallorossi non hanno alcuna intenzione di arrestare qui la propria corsa e vorranno avere ragione anche del Milan Primavera guarandosi le spalle dal Torino, dalla Lazio e pure dalla Cremonese.

DIRETTA MILAN LECCE PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Milan Lecce Primavera è garantita come di consueto da Sportitalia, emittente televisiva che detiene i diritti per il massimo campionato giovanile che si disputa in Italia. Oltre ad utilizzare l’applicazione per vedere il match in streaming, ci si potrà anche sintonizzare sul canale 60 del digitale terrestre.

MILAN LECCE PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Milan Lecce Primavera ragioniamo su eventuali modifiche rispetto al modulo 4-3-3 con Longoni, Bakoune, Nissen, Dutu, Perera, Comotto, Eletu, Sala, Bonomi, Scotti ed Ibrahimovic impiegato da mister Guidi dopo la sconfitta patita contro la Fiorentina Primavera nell’ultimo turno disputato. Più semplice pensare che il tecnico Scurto opti di nuovo per il 4-3-3 Rafaila, Ubani, Esposito, Pacia, Pejazic, Kovac, Gorter, Denis, Winkelmann, Bertolucci e Delle Monache vittorioso contro il Cesena per schierare la formazione ospite nel modo migliore.

