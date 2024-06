Luca Gotti salva Pantaleo Corvino da un incendio nell’hotel/ Poi l’allenatore firma il rinnovo col Lecce

L’allenatore Luca Gotti ha salvato il dirigente Pantaleo Colvino mentre si trovavano insieme in un hotel colpito da un incendio a Vittorio Veneto, dove si trovavano in qualità di rappresentanti del Lecce per partecipare a una convention. Le fiamme, come ricostruito dalla Gazzetta dello Sport, si erano sviluppate in virtù di un fulmine che aveva colpito la struttura. L’allarme era prontamente scattato, ma essendo notte e trovandosi ormai da diverse ore in camera per dormire, il ds non lo aveva udito. È così che il tecnico si è prontamente recato sul posto per avvisarlo del pericolo.

Luca Gotti, in base al racconto, ha dovuto bussare ripetutamente e con forza alla porta della camera di Pantaleo Corvino affinché si svegliasse e uscisse, mettendosi in sicurezza dall’incendio. Alla fine però ce l’ha fatta e il direttore sportivo non ha potuto fare altro che ringraziarlo. I due infatti si sono spostati in una zona al riparo senza conseguenze.

Il rinnovo di Luca Gotti con il Lecce dopo il salvataggio di Pantaleo Corvino dall’incendio

Nelle ore successive all’incendio nell’hotel di Vittorio Veneto in cui soggiornavano Luca Gotti e Pantaleo Corvino, per l’allenatore è arrivato il rinnovo del contratto con il Lecce. Il gesto avvenuto nella notte non ha influenzato la decisione della società di confermare il tecnico, dato l’ottimo risultato ottenuto nella scorsa stagione sulla panchina giallorossa. Sicuramente, però, ha rappresentato una conferma dei valori umani che caratterizzano il diretto interessato. È per questo motivo che la scelta, presa già nelle ore precedenti, è stata ribadita.

Il contratto di Luca Gotti è stato rinnovato, nel dettaglio, fino al 2026. Sarà il secondo anno di Serie A per i giallorossi, ma il primo che partirà proprio con alla guida l’allenatore ex Udinese, subentrato a marzo scorso all’esonerato Roberto D’Aversa. L’ambizione è sicuramente quella di conquistare la salvezza, ma nella prossima stagione in massima categoria la società potrebbe anche puntare a qualcosa in più, sfruttando proprio le qualità del tecnico.











