DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: LUNA ROSSA VS AMERICAN MAGIC, ALTRO MATCH POINT!

La diretta Louis Vuitton Cup 2024 sarà in scena anche mercoledì 18 settembre: è questo il giorno in cui il comitato organizzatore aveva previsto le eventuali gare 7 e 8, ma sappiamo bene che le condizioni atmosferiche sono sempre in divenire e dunque, come era già stato per il round robin, i recuperi sono diventati un fatto concreto e allora Luna Rossa vs American Magic prevede oggi la sesta regata e magari la settima, con la situazione saldamente in mano alla nostra imbarcazione, che conduce per 4-1, ma l’ultima gara che è stata vinta dagli statunitensi, prima che il vento tornasse ad abbassarsi causando il rinvio a oggi.

Diretta Bologna Shakhtar Primavera/ Risultato live, streaming video: ci siamo (Youth League 18 settembre)

Luna Rossa ha accusato una caduta dal foil nel tentativo di evitare una collisione in virata; sia come sia ha perso il vantaggio già parecchio esiguo e ha dovuto cedere l’onore delle armi, ma oggi nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 avrà nuovamente il match point nelle acque di Barcellona perché, dobbiamo ricordarlo, la semifinale si disputa al meglio delle cinque regate e quindi all’imbarcazione italiana ne rimane soltanto una da vincere per andare in finale e poi eventualmente sfidare Team New Zealand, detentrice del trofeo, nella America’s Cup. Speriamo che oggi sia la volta buona per festeggiare un altro grande traguardo…

Formazioni Bologna Shakhtar/ Quote: Castro titolare? (Champions League, 18 settembre 2024)

LOUIS VUITTON CUP 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LUNA ROSSA

Ancora una volta bisogna dire che la diretta Louis Vuitton Cup 2024, sui canali della nostra televisione, verrà trasmessa in chiaro per quanto riguarda la regata di Luna Rossa: le vicende dell’imbarcazione italiana infatti sono mandate in onda da Italia 1 e, di conseguenza, sarà attivo anche il servizio di diretta streaming video tramite il portale di Mediaset Infinity. Ricordiamo poi che la diretta Louis Vuitton Cup 2024 è disponibile anche per gli abbonati alla televisione satellitare su Sky Sport America’s Cup (numero 204 del decoder), qui la diretta streaming video viene garantita da Sky Go, senza costi aggiuntivi.

Pronostici Champions League/ Quote e previsioni sulle partite, 1^ giornata (oggi 18 settembre 2024)

DIRETTA LOUIS VUITTON CUP 2024: SARÀ FINALE PER LUNA ROSSA?

Ci avviciniamo allora alla diretta Louis Vuitton Cup 2024, con Luna Rossa vs American Magic che ci terrà nuovamente compagnia: come detto la situazione è del tutto a favore degli italiani, che nei primi due giorni della semifinale hanno mostrato la loro superiorità nei confronti del rivale statunitense. Va anche detto che non tutte le regate sono state simili: in quelle della domenica per esempio Luna Rossa ha prima dominato, senza mai temere che American Magic si avvicinasse, ma nella seconda (gara-4) ha vinto per appena due secondi in un testa a testa che sarebbe potuto finire anche con esito inverso.

Dunque attenzione, anche perché nella diretta Louis Vuitton Cup 2024 incidono molto le condizioni del vento; sicuramente American Magic è un’imbarcazione capace di vincere quattro regate consecutive anche contro un grande avversario come Luna Rossa, la cosa importante per il nostro equipaggio sarà certamente quella di non dare alcunchè per scontato e disputare la gara come se il punteggio fosse ancora in equilibrio, perché basta davvero poco per spostare l’inerzia. Siamo fiduciosi che, vento permettendo, la diretta Louis Vuitton Cup 2024 possa consegnarci già oggi la finale, ma vedremo quale sarà il responso delle acque di Barcellona dove tra poco si inizierà la giornata di recupero.