DIRETTA MILAN NAPOLI: I TESTA A TESTA

Pronti per commentare insieme a voi la diretta di Milan Napoli, i giocatori sono appena arrivati allo stadio e questo ci da la possibilità di analizzare i precedenti di questo match per capire chi potrebbe avere o meno il favore del pronostico sotto questo punto di vista. Rossoneri e Partenopei si sono incontrati 122 volte in campionato, ma non finisce qui perché abbiamo anche un precedente in Coppa Italia e non uno come tanti: la finale. Poi due match in Champions League ai quarti di finale. Prima di tutto osserviamo i precedenti in Serie A dove il Diavolo ha vinto 44 volte cosi come ne ha pareggiate, mentre sono 34 le vittorie del Napoli.

Nella finale di Coppa Italia sopracitata è stato il Milan ad avere la meglio contro il Napoli di una sua ex bandiera ossia Rino Gattuso. In Champions abbiamo un pareggio all’andata e poi la vittoria del Milan che cosi in quella stagione andò in semifinale contro l’Inter. L’ultimo match è terminato 1-0 per i rossoneri grazie ad una rete di Hernadez che bruciò Meret tra i pali. Per vivere al meglio questo match vi invitiamo a rimanere su questa pagina perché nel prossimo aggiornamento vedremo le statistiche della diretta di Milan Napoli. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TV MILAN NAPOLI, STREAMING VIDEO

C’è una novità per quanto riguarda la diretta Milan Napoli: la gara sarà trasmessa su DAZN gratuitamente per i primi due milioni di persone che si registreranno alla piattaforma. Nel caso non riusciste a fare in tempo, l’unica soluzione è abbonarvi. Per la diretta streaming solita possibilità di vederla tramite applicazione.

MILAN NAPOLI, FONSECA CONTRO CONTE

Il piatto forte di questa decima giornata di campionato di Serie A è senza dubbio la diretta Milan Napoli. Allo Stadio San Siro, rossoneri e azzurri si sfideranno martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:45 con l’obiettivo di strappare punti importanti. Il Milan è reduce in campionato dalla sfida contro l’Udinese vinta 1-0 grazie al gol di Chukwueze, seguito dal successo in Champions League con il Club Brugge. La sfida con il Bologna invece non è stata disputato per il maltempo.

Il Napoli sa solo vincere da fine settembre a questa parte, precisamente dal 5-0 di Coppa Italia contro il Palermo. Da quel match in poi anche in campionato c’è stato un filotto ancora aperto con i successi contro Monza, Como, Empoli e Lecce.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN NAPOLI

Diamo adesso uno sguardo per quanto concerne le probabili formazioni Milan Napoli. Partiamo con i rossoneri che scenderanno in campo con il 4-2-3-1. In porta Maignan, retroguardia composta da Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic e Terracciano. In mediana Fofana e Loftus-Cheek con Chukwueze, Pulisic e Okafor dietro a Morata.

Il Napoli di Antonio Conte opterà per il medesimo ruolo con Meret tra i pali, difeso qualche metro più avanti da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. A centrocampo Anguissa e Gilmour mentre sulla trequarti Politano, McTominay e Kvaratskhelia. Unica punta Lukaku.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MILAN NAPOLI

Chi parte favorito questa sera a San Siro? Secondo i bookmakers e le quote per le scommesse Milan Napoli sono i rossoneri a 2.45. La vittoria dei partenopei in trasferta è offerta invece a 2.80 mentre il segno X del pareggio a 3.40.

C’è indecisione per quanto riguarda il numero dei gol previsti poiché sia Over che Under 2.5 sono a 1.95. C’è più differenza invece tra il Gol a 1.67 e il No Gol a 2.10.