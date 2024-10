Dopo quasi trent’anni la Serie A di nuovo in chiaro: il big match Milan Napoli si potrà vedere gratis su Dazn. Ma come? Non sarà possibile per tutti, motivo per il quale è importante conoscere la procedura per seguire in chiaro la partita della 10^ giornata del principale campionato italiano.

Comunque, si scrive così un’altra pagina di storia calcistica, perché dal 1996 non veniva trasmessa una partita gratuitamente. Era il 13 aprile ed era ancora in “piedi” lo stadio torinese Delle Alpi, che ospitò la partita tra Juventus e Sampdoria. La nuova data ad entrare nella storia è quella di oggi, 29 ottobre 2024, perché alle ore 20:45 la gara di Serie A Milan Napoli verrà trasmessa da Dazn per la prima volta in chiaro e gratuitamente.

Ciò è possibile grazie a “Try and buy“, pacchetto di diritti televisivi acquistati da Dazn per mandare in onda fino al 2029 la Serie A e che permette di mandare in onda fino a 5 partite su 380 in chiaro e gratis, a stagione. Dunque, per il campionato in corso la scelta è ricaduta sulla sfida tra le squadre di Fonseca e Conte che si terrà a San Siro.

DOVE VEDERE MILAN NAPOLI GRATIS IN STREAMING VIDEO E TV SU DAZN

Fino a 2 milioni di persone potranno seguire Milan Napoli gratis su Dazn in diretta tv in chiaro e in streaming, senza quindi sottoscrivere un abbonamento. La messa in onda è a numero chiuso: bisogna iscriversi alla piattaforma, cliccare sulla finestra riservata all’evento per ottenere la visione di tutta la copertura della partita, dal pre partita al post con i relativi commenti e tutte le interviste.

Per registrarsi senza costi, bisogna accedere alla homepage di Dazn, cliccare sull’evento Milan Napoli e indicare il proprio indirizzo e-mail per vedere la gara senza essere abbonati tramite smart tv, telefonino o pc. Per quanto riguarda la procedura specifica per chi vuole vedere la partita di Serie A tramite smart tv, bisogna attivare l’app, cliccare sulla dicitura per guardare gratis, inquadrare il qr code attraverso la fotocamera del proprio dispositivo e inserire la propria e-mail.

In questo modo si potrà seguire il big match che verrà raccontato da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, a cui è affidata la telecronaca, mentre Diletta Leotta sarà collegata dal terreno di gioco prima della partita, all’intervallo e a fine partita. Nel post partita ci sarà il consueto approfondimento con la conduttrice Giorgia Rossi, con Pozzecco (allenatore dell’Italia nel basket), Ambrosini e Ferrara. Quest’ultimo nel 1996 era in campo per disputare l’ultima partita trasmessa in chiaro.

IL “NUMERO CHIUSO” E I CONSIGLI DI DAZN

La messa in onda in chiaro per la prima volta dopo 28 anni di un big match è “una svolta storica” per Stefano Azzi, CEO per l’Italia della piattaforma, secondo cui lo è ancor di più se si tiene conto che sarà in diretta esclusiva senza necessità di avere un abbonamento. Quest’occasione è stata fortemente voluta dalla piattaforma di streaming, che suggerisce di registrarsi anticipatamente, scaricare l’app e tenerla aggiornata, sintonizzandosi per la partita il prima possibile, così da non avere problemi, visto che c’è appunto il cosiddetto “numero chiuso” di 2 milioni di utenti circa.