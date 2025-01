DIRETTA MLADOST CONEGLIANO: QUARTI ORMAI A UN PASSO

Siamo vicini alla diretta Mladost Conegliano, che si gioca alle ore 20:00 di giovedì 9 gennaio presso la Dom Odbojke Bojan Stranic di Zagabria: questa partita è valida per la quinta giornata nel girone A di volley Champions League 2024-2025. Ennesima formalità per la Imoco, che affronta una trasferta in terra croata in quello che è il testa-coda della classifica: Conegliano ha sempre vinto concedendo al momento appena un set (il terzo nel match contro Rzeszow) e dunque è sostanzialmente qualificata ai quarti di finale a meno di incredibile ko contro le polacche, il Mladost ha quattro sconfitte su quattro e pochissime chance di arrivare ai quarti di Coppa Cev.

Una partita che dunque sembrerebbe scriversi da sola, questa diretta Mladost Conegliano; un altro match nel quale Daniele Santarelli, come già fatto nel corso della Champions League, potrebbe dare ampio spazio alle sue seconde linee sapendo che tra non molto arriverà anche la Final Four di Coppa Italia, in generale poi un ottimo modo per far crescere le giovani e trovarle pronte quando eventualmente dovesse servire. Adesso vedremo come andranno le cose nel corso del match, che speriamo possa essere l’ennesima marcia trionfale di una Imoco che anche nella stagione in corso pare non conoscere avversarie.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE MLADOST CONEGLIANO

Per assistere alle immagini in tv della diretta Mladost Conegliano avrete a disposizione soltanto la piattaforma DAZN, che per di più è riservata ai soli abbonati: qualora siate clienti di questa emittente potrete seguire lo sviluppo della partita di Champions League attraverso una tradizionale visione in diretta Mladost Conegliano streaming video, quindi utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure sfruttare i device che siano compatibili con DAZN, innanzitutto una smart tv che si possa connettere a internet e poi qualche consolle per videogiochi.

DIRETTA MLADOST CONEGLIANO: IMOCO RULLO COMPRESSORE

La diretta Mladost Conegliano ci presenta in campo il rullo compressore Imoco: una squadra che ha idealmente chiuso il 2024 vincendo il Mondiale per Club e aggiungendo l’ennesimo trofeo alla sua sconfinata bacheca, che la rende una delle squadre più dominanti al mondo non solo di questa epoca (cosa per la quale non inizierebbe nemmeno una discussione) ma forse addirittura di tutti i tempi. Ancora una volta Conegliano è in corsa per vincere tutto: Supercoppa e Mondiale per Club già in bacheca, restano l’imminente Coppa Italia e poi appunto campionato e Champions League, per provare a ripetersi rispetto allo scorso anno.

La vera domanda da porsi quando sono in campo le venete è quando questo straordinario ciclo scriverà la sua parola fine; è logico e assodato che anche le più belle e dominanti favole sportive siano destinate a concludersi, a quel punto sarà interessante scoprire se Conegliano resterà comunque competitiva ma questo è appunto un argomento che riguarda un futuro che potrebbe essere ancora lontano, noi per il momento ci godiamo la straripante Imoco nella speranza che questa serie di successi non si esaurisca, vedremo se contro il Mladost arriverà il passo ulteriore verso la qualificazione ai quarti di Champions League.