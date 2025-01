DIRETTA MODENA TRENTO: LA STORIA DELLA NOSTRA PALLAVOLO

Sarà un’Epifania speciale per gli appassionati di pallavolo grazie alla diretta Modena Trento, che ci terrà compagnia stasera, lunedì 6 gennaio 2025, a partire dalle ore 18.30, naturalmente dal PalaSport Panini della città emiliana per la quindicesima giornata della Superlega di volley maschile. È un appuntamento fra i più classici e prestigiosi di questo sport, la diretta Modena Trento metterà infatti di fronte la città che forse è il luogo per eccellenza della nostra pallavolo lungo tutta la storia, cioè Modena, conche come Trento è ormai ai vertici da un periodo comunque molto lungo, di circa 20 anni. L’attualità tuttavia racconta storie ben diverse.

Infatti per la Valsa Group Modena bisogna dire che la classifica non è all’altezza delle ambizioni e delle aspettative che sempre circondano la società modenese: 15 punti all’attivo indicano come non sia certo nemmeno un posto nei playoff scudetto, per Modena servirebbe davvero un colpaccio contro una big come la Itas Trentino, che però arriva in Emilia con l’obiettivo di blindare ulteriormente il secondo posto e tenere sotto pressione anche la capolista Perugia, considerati i 33 punti all’attivo degli ospiti con una partita ancora da recuperare. Obiettivi molto diversi ma che renderanno comunque affascinante la diretta Modena Trento…

MODENA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Una grande classica della nostra pallavolo merita la ribalta televisiva e così sarà: la diretta Modena Trento in tv sarà garantita su Rai Sport HD, il canale numero 58 del telecomando, tradizionale punto di riferimento per il volley italiano. In alternativa, saranno come sempre il sito o l’applicazione di Rai Play a garantirvi la diretta Modena Trento in streaming video.

DIRETTA MODENA TRENTO: DUE SITUAZIONI MOLTO DIVERSE

Presentando la diretta Modena Trento abbiamo già osservato che le due squadre stanno vivendo situazioni profondamente diverse. Per Modena c’è stata almeno la soddisfazione minima dell’ottavo posto al termine del girone d’andata, che ha garantito la qualificazione per i quarti di Coppa Italia, anche se la sconfitta per 3-0 contro Perugia è stata netta. Per di più, il girone di ritorno finora ha portato un solo punto con la sconfitta per 2-3 nel derby contro Piacenza, seguita da altri due ko, fra i quali pesa soprattutto quello contro Grottazzolina, per cui servirebbe subito una scossa.

Non sarà però evidentemente facile riuscirci proprio contro Trento, che invece ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia battendo per 3-1 Cisterna ai quarti. In campionato il bottino è di 33 punti con undici vittorie e due sconfitte in tredici partite giocate, curiosamente senza mai arrivare al tie-break. Dopo il Mondiale per Club bottino pieno per la Itas grazie alle vittorie a Taranto e poi per 3-0 contro Milano nel giorno di Santo Stefano. Continuerà il periodo positivo? Ce lo dovrà dire naturalmente la diretta Modena Trento…