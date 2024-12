DIRETTA TRENTO MILANO: LA ITAS IN EUROPA

Aspettando la diretta Trento Milano possiamo ricordare brevemente come la Itas stia procedendo in Europa: come già detto, quest’anno dopo parecchio tempo la realtà internazionale di Trento si chiama Coppa Cev, competizione già vinta nel 2019 e nella quale ovviamente si punta con decisione il bis. Trento ha iniziato il suo percorso dai sedicesimi, incrociando i rumeni dell’Arcada Galati: ha vinto 3-1 e 3-0 qualificandosi agli ottavi dove ha pescato il Benfica, reduce dal doppio 3-0 agli sloveni del Kamnik e squadra sicuramente superiore.

DIRETTA/ Bergamo Busto Arsizio (risultato 2-0) video streaming Rai: dominio casalingo! (26 dicembre 2024)

A Lisbona, netto 3-0 in favore della Itas che poi alla Il T Quotidiano Arena ha chiuso i giochi dopo due set, vinti entrambi. A quel punto Trento era già qualificata in virtù del regolamento; si è distratta e si è fatta rimontare e battere dal Benfica, ma naturalmente ha anche preservato qualche energia importante per gli impegni seguenti. Ora, in Coppa Cev, la Itas tornerà in campo a gennaio ma non conosce ancora la sua avversaria: infatti il prossimo turno sarà il playoff, in cui Trento sfiderà una delle peggiori terze nei gironi di Champions League che retrocederanno in questa competizione. Ci spingiamo a dire che la squadra di Fabio Soli, vada come vada, sarà favorita ma questo lo scopriremo quando si andrà in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Civitanova Milano (risultato finale 3-0): vittoria netta per la Lube (oggi 22 dicembre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA TRENTO MILANO IN STREAMING VIDEO TV

Sarà Rai Sport a mandare in onda la diretta tv di Trento Milano, come sempre quando parliamo di appuntamento in televisione per la SuperLega il riferimento, in chiaro per tutti, è il canale al numero 58 del digitale terrestre, che è raggiungibile anche tramite il servizio di diretta streaming video grazie al sito di Rai Play e alla sua relativa applicazione. In alternativa, ma dopo aver sottoscritto un abbonamento, sarà possibile seguire questa partita anche sul portale Volleyballworld.com. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY TRENTO MILANO

DIRETTA/ Novara Chieri (risultato finale 3-0) video streaming Rai: vittoria netta! (oggi 22 dicembre 2024)

LA ITAS ALLA PROVA ALLIANZ!

La diretta Trento Milano ci consegna una partita molto interessante, alle ore 18:00 di giovedì 26 dicembre: si gioca per la 14^ giornata di volley SuperLega 2024-2025, siamo nel terzo turno di ritorno e alla Il T Quotidiano Arena la Itas, dopo una vittoria non troppo scontata sul campo di Taranto, continua a inseguire il primo posto in regular season, al momento Trento si trova alle spalle di Perugia che però ha giocato una partita in più e dunque è sulla carta raggiungibile, intanto però la squadra di Fabio Soli deve scrollarsi di dosso la delusione del Mondiale per Club in cui è stata sconfitta in finale, per mano dei brasiliani del Sada.

Milano se vogliamo sta disputando la stagione che ci si aspettava: reduce dalla battaglia di Civitanova, l’Allianz è stabilmente in zona playoff e, anche se deve stare attenta a non perdere troppi punti per strada, dovrebbe qualificarsi alla post season, allo stesso tempo però è impegnata nella rincorsa in Champions League dove a gennaio contenderà un difficile primato nel girone allo Zawiercie, avendo comunque già la garanzia di giocare il turno di spareggio. Adesso dunque vedremo come andranno le cose nella diretta Trento Milano, aspettando che si giochi facciamo qualche considerazione sui suoi temi principali.

DIRETTA TRENTO MILANO: UNA CHIARA FAVORITA

Nella diretta Trento Milano, che ci farà compagnia tra qualche ora, c’è una chiara favorita e naturalmente si tratta della Itas. Tornata sul tetto d’Europa nella passata stagione, Trento ha iniziato un altro anno nel quale provare a vincere quanti più trofei possibile, purtroppo non la Champions League alla quale non è riuscita a qualificarsi ma certamente lo scudetto, che l’anno scorso è stato lasciato a Perugia. Con Trento parliamo di una corazzata che a volte può fare bene e altre meno bene, ma che in ogni caso è sempre sugli scudi e rappresenta l’élite del volley italiano e mondiale, come del resto sta confermando.

Segno positivo anche per Milano, che innanzitutto doveva verificare la capacità di portare avanti il doppio impegno: la realtà dei fatti ci sta dicendo che il girone di Champions League sarà superato, la cosa ideale sarebbe naturalmente prendersi direttamente i quarti di finale ma, perché sia così, bisognerà andare a vincere sul campo dello Zawiercie il mese prossimo. Impresa non semplice anche per quello che è stato il risultato dell’andata, ma intanto bisogna concentrarsi sul campionato perché il giorno di Santo Stefano porta in dote un altro big match di SuperLega per l’Allianz, siamo impazienti di capire cosa succederà a Trento…