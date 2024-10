DIRETTA MONOPOLI CROTONE, TESTA A TESTA

Passiamo ai testa a testa di tipo storico nella diretta di Monopoli Crotone, un’impresa ostica visto che parliamo solamente di quattro precedenti. Ma noi ci proveremo lo stesso per capire chi è la favoirta da un punto di vista storico per ilmatch di oggi. In totale abbiamo quattro partite prima di quella che commenteremo oggi insieme, il computo si divide totalmente a favore del Crotone che negli ultimi due anni ha vinto tutte le partite contro i pugliesi. Va anche ricordato il 3-0 del girone di andata della stagione scorsa, in cui il Crotone ha vinto grazie alla rete di Gomez, Tumminello e Felippe.

Poi nel giro di boa del campionato terminato da pochi mesi abbiamo il 3-1 in casa in cui segnarono sempre Gomez e Tuminello. Quella volta l’azzurro fece una bella doppietta e sembra essere molto carico quando affronta i siciliani. Vedremo se anche oggi sarà cosi, nell’attesa che l’arbitro fischi il calcio di inizio noi ci spostiamo sul prossimo aggiornamento per confrontare i due team da un punto di vista statistico. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONOPOLI CROTONE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Monopoli Crotone bisognerà sottoscrivere un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. L’alternativa che vi proponiamo è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni principali del match.

PUGLIESI IN LOTTA PER IL PRIMO POSTO

Il sabato della nona giornata del Girone C di Serie C continua con la diretta Monopoli Crotone con calcio d’inizio fissato alle 15,00. Le due squadre stanno attraversando momenti opposti ma hanno entrambe bisogno di portare a casa i tre punti per migliorare la loro classifica.

Il Monopoli è terzo in classifica a quota sedici punti ed è reduce da una convincente vittoria nel derby pugliese contro l’Altamura. Male, invece, il Crotone di Longo che ha perso 0 a 4 l’ultima partita giocata in casa dell’Avellino e si trova in fondo alla classifica con soli sette punti.

MONOPOLI CROTONE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire insieme anche il discorso relativo alle probabili formazioni di questa partita. Il Monopoli di Alberto Colombo scenderà in campo con il solito 3-4-2-1 con Vazquez che agirà da prima punta sostenuto da Scipioni e uno tra Yeboah e Bruschi con quest’ultimo che porterebbe ad un attacco a due. Pace e Cristallo giocheranno sugli esterni con il compito di fare la doppia fase aiutando attacco e difesa.

Andrà su un 4-2-3-1, invece, il Crotone di Longo che si affiderà alla duttilità di Tumminiello sulla trequarti per sostenere la fase offensiva guidata da Gomez con Silva e Vitale sugli esterni. Giron e Guerini saranno i due terzini con Groppelli che potrebbe trovare importante minutaggio.

SCOPRIAMO ANCHE IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Adesso non ci resta che dare uno sguardo anche alle quote Snai per il pronostico sulla diretta Monopoli Crotone. Una vittoria pugliese è lo scenario più probabile e il segno 1 è quotato a 2,15; sono molto simili fra loro invece le quotazioni per il segno X e il segno 2, perché il pareggio varrebbe 3,10 mentre un colpo calabrese è proposto a 3,20 volte la posta in palio.