DIRETTA CROTONE AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

L’angolo delle statistiche e dei numeri arriva anche per la diretta di Crotone Avellino, uno di quei match che i dati riescono a farci capire bene su quali trend si concentreranno maggiormente le due squadre. Da una parte abbiamo il Crotone: squadra dal baricentro alto che sfiora i trenta metri di distanza tra la porta da difendere l’ultimo giocatore, è una squadra che gioca anche in un fazzoletto di campo avendo l’ultimo giocatore di movimento e l’attaccante a circa 30 metri. Si preferiscono i lanci lunghi anche se poi fanno scattare in fuorigioco gli attaccanti, di solito 3,7volte per partita viene fischiato questo fallo ai danni della formazione di casa.

Diretta/ Ternana Campobasso (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (7 ottobre 2024)

L’Avellino invece gioca un calcio molto simile ma a differenza delle verticalizzazioni calabre preferisce ragionare con circa 345 passaggi a partita. Quando si segna? Nella prima frazione di solito è il Crotone a portarsi in vantaggio mentre l’Avellino segna nei minuti finali del secondo tempo con una percentuale apri a 21% rispetto alle reti portate a casa. Passiamo adesso alla diretta testuale di Crotone Avellino. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Feralpisalò Albinoleffe (risultato 0-0) streaming video tv: il match prende il via! (7 ottobre 2024)

DIRETTA CROTONE AVELLINO: COME VEDERE LA PARTITA

Come fare per vedere la diretta Crotone Avellino in tv? Sarà necessario essere abbonati a Sky per vedere la diretta tv del match sulla pay tv satellitare. Per tutti coloro che avranno invece bisogno di seguire la diretta streaming video via internet del match, sarà possibile usufruirne tramite un abbonamento a NOW Tv.

CROTONE AVELLINO: I TESTA A TESTA

Questa sera, a chiudere l’ottava giornata di Serie C girone C, sarà il match tra Crotone e Avellino, in diretta dalle 20.30. Si tratta di una sfida storica che vede il primo confronto nel 1999 in Lega Pro, con un 1-1. Fino al 2003, le due squadre si sono sfidate quattro volte nella terza serie italiana per poi rivedersi nel 2005 in Serie B, dove si sono sfidate nel 2005/2006 e poi dal 2013 in poi per tre campionati consecutivi.

Video Padova Vicenza (1-0)/ Gol e highlights: rete di Liguori nel primo tempo! (Serie C 6 ottobre 2024)

Dopo un’assenza di sette anni, Crotone e Avellino si sono incontrate nuovamente in campionato, in Serie C, nel 2022: da allora si sono sfidate quattro volte, con tre vittorie per l’Avellino e una per il Crotone. Si tratta dunque di una sfida storica per il calcio italiano, sempre ricca di emozioni e sorprese. (Agg. JC)

CROTONE AVELLINO: SFIDA AFFASCINANTE MA DELICATA

La diretta Crotone Avellino (fischio d’inizio domenica sera alle 20.30) sarà una sfida importante per due piazze che partivano con ambizioni importanti per ora soffocate in questo avvio di campionato. Dopo due sconfitte consecutive il Crotone è tornato a fare punti con il rocambolesco 3-3 in casa del Potenza ma i pitagorici restano a 7 punti in classifica, lontani dalle posizioni di vertice del girone C.

Dall’altra parte l’Avellino dopo 6 partite consecutive senza vittoria ha finalmente rotto il tabù con la prima vittoria in questa stagione, 2-1 al Foggia in casa e boccata d’ossigeno per gli irpini che erano rimasti particolarmente indietro in classifica, capaci ora di agganciare proprio il Crotone a 7 punti, dando un primo segnale dopo l’avvicendamento sulla panchina biancoverde tra Pazienza e Biancolino.

CROTONE AVELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Crotone Avellino, sulla base delle scelte compiute dai due allenatori nelle ultime partite. Per il Crotone 4-2-3-1 con D’Alterio estremo difensore e Rispoli, Cargnelutti, Di Pasqualeì e Giron schierati titolari nella difesa a quattro. A centrocampo Gallo e Schirò giocheranno da vertici arretrati, con Spina, Tumminello e Vitale in proiezione offensiva alle spalle del centravanti Gomez. Per l’Avellino 4-3-1-2 con una difesa a quattro con Llano, Rigione, Enrici e Frascatore schierati dal 1′ davanti al portiere Iannarilli. Terzetto di centrocampo con De Cristofaro, Palmiero e Sounas, mentre D’Ausilio si muoverà da trequartista dietro la coppia offensiva Gori-Patierno.

DIRETTA CROTONE AVELLINO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Spostiamo il focus sulle scommesse che si potranno effettuare sulla diretta Crotone Avellino, analizzando le quote del match. La vittoria del Crotone viene fissata a 2.70, l’eventuale pareggio viene quotato 3.00 mentre la vittoria dell’Avellino viene proposta a una quota di 2.50