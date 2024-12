Bocchetti ufficiale al Monza: la scelta del club

Salvatore Bocchetti ufficiale al Monza come nuova guida tecnica della squadra. La notizia è arrivata due ore dopo l’ufficialità dell’esonero di Alessandro Nesta dopo che l’ex allenatore del Verona ha risolto il contratto che lo legava alla società veneta. Come si può leggere dal comunicato della società Monza, Bocchetti ha firmato un contratto che lo legherà alla squadra fino al 2027 e che lo vedrà esordire sabato nella sfida contro il Parma. L’ex giocatore di Genoa e Rubin Kazan ha superato l’agguerrita concorrenza di due campioni del mondo, Fabio Cannavaro, che l’anno scorso ha raggiunto la salvezza all’ultima giornata alla guida dell’Udinese, e Andrea Pirlo, esonerato lo scorso agosto dalla Sampdoria dopo una stagione e legato ad Adriano Galliani per i suoi anni da giocatore del Milan.

Tra i profili osservati Salvatore Bocchetti è quello che porta con sé meno esperienza degli altri, ma lo stesso avvenne anche quando due anni fa lo stesso Galliani scelse Raffaele Palladino come nuovo allenatore dopo l’esonero di Stroppa, scelta che si dimostrò azzeccata da subito vincendo in casa per 1-0 contro la Juventus di Allegri e portando la prima vittoria del Monza in Serie A. Vedremo se anche questa scelta risulterà giusta.

Bocchetti ufficiale al Monza: come giocherà

Dal punto di vista tattico con Bocchetti in panchina non dovrebbe cambiare molto rispetto all’esperienza con Nesta e con Palladino prima, e anche questo potrebbe essere uno dei motivi della scelta di Galliani. Il modulo di riferimento dovrebbe rimanere il 3-4-2-1 già visto nella breve esperienza a Verona e segno del legame con Gasperini, allenatore di Bocchetti nella sua esperienza al Genoa.

Gli interpreti non dovrebbero cambiare drasticamente rispetto alle partite con Nesta in partita sia per mancanza di interpreti sia per scelte tattiche, sicuramente grande affidamento verrà fatto su Daniel Maldini, centro tattico e tecnico del progetto Monza. Il trequartista figlio d’arte è stato acquistato questa estate dopo il prestito dello scorso anno, in cui ha trovato 4 gol e 1 assist in 16 partite, per guidare la squadra nella fase offensiva e migliorare le sue statistiche dello scorso anno. Oltre a Maldini il nuovo allenatore Bocchetti farà sicuramente affidamento a Milan Djuric come terminale offensivo e al capitano Matteo Pessina, fermo almeno fino a gennaio per una lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale.

