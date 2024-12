VIDEO PARMA MONZA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ennio Tardini il Parma si aggiudica un ottimo successo per 2 a 1 contro il Monza negli ultimi minuti di recupero. Nel primo tempo i brianzoli si rendono protagonisti di un avvio di match a dir poco scoppiettante sparando immediatamente largo con Maldini al 1′ e centrando la traversa al 2′ ma il VAR si rivela poi decisivo nell’annullare la rete firmata al 3′ da Ciurria e Maldini non è più fortunato al 9′, quando gli viene annullato un gol per fuorigioco di Caprari.

Video Empoli Genoa (1-2)/ Gol e highlights: determinante la rete di Ekuban! (Serie A, 28 dicembre 2024)

I biancorossi non rallentano e spingono anzi col tiro di Caprari parato da Suzuki al 20′, seguito dallo spunto impreciso per un soffio di Izzo al 23′. Gli emiliani sprecano un’opportunità con Man al 34′ e Suzuki deve mettere in corner anche su Birindelli nel recupero al 45’+2′. Nel secondo tempo il direttore di gara si avvale dell’ausilio del VAR al 56′ per assegnare un calcio di rigore, fischiato a causa del fallo commesso da Pablo Marì nei confronti di Coulibaly che è anche valso il secondo giallo e l’allontanamento dal campo per il giocatore del Monza, e dal dischetto Hernani batte Turati firmando il gol del vantaggio.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: l'Atalanta si salva nel finale! oggi 28 dicembre 2024)

Nel finale pure Djuric si dispera per l’ennesima rete annullata agli uomini di mister Nesta al 58′ per un altro fuorigioco ed il VAR torna ad essere decisivo al 74′ non convalidando il penalty assegnato per un presunto contatto irregolare tra Birindelli e Camara, finito a terra. La gioia di Pedro Pereira, assistito da Martins, provocata dal gol del pareggio siglato all’85’ si rivela poi effimera dato che Valenti riporta avanti i suoi con un colpo di testa da calcio d’angolo di Mihaila nel recupero addirittura al 90’+8′.

Valutando l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo in dieci casi ammonendo rispettivamente Valenti al 63′, Hainaut al 78′ e Camara al 90’+5′ da un lato, Izzo al 29′, Carboni al 30′, Pablo Marì al 35′ ed al 54′ con relativo rosso ed espulsione, Carboni al 70′, Birindelli al 74′ e Pedro Pereira al 90’+6′ dall’altro. I tre punti in palio se li aggiudica dunque il Parma che tocca così quota 18 nella classifica della Serie A 2024/2025 mentre il Monza rimane bloccato sul fondo con appena 10 punti.

DIRETTA/ Lazio Atalanta (risultato finale 1-1): pareggia Brescianini! (Serie A, 28 dicembre 2024)

VIDEO PARMA MONZA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS