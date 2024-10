DIRETTA MONZA VENEZIA: SFIDA CALDISSIMA!

La diretta Monza Venezia racconterà un incrocio caldissimo che alle ore 15:00 di domenica 27 ottobre ci farà compagnia per la nona giornata di Serie A 2024-2025: una vera e propria sfida salvezza tra due squadre che fino alla scorsa settimana condividevano l’ultimo posto in classifica. Quello che è cambiato da allora è che il Monza ha finalmente vinto la sua prima partita in campionato: i brianzoli hanno infatti espugnato il Bentegodi e ora da quel successo esterno potrebbero riprendere vigore anche se la situazione rimane complicata, per ora comunque possiamo dire che Alessandro Nesta abbia salvato una panchina che resta scricchiolante.

A Venezia rimane in sella Eusebio Di Francesco, per il quale tuttavia il tempo potrebbe essere in esaurimento: i lagunari non riescono a cambiare passo, hanno perso in casa contro l’Atalanta e dunque rimangono fanalino di coda del campionato, vedendo le rivali che pian piano si allontanano rendendo la salvezza ancora più lontana. Il riscatto arriverà oggi nella diretta Monza Venezia? Detto che il pareggio servirebbe maggiormente alla squadra di casa, proviamo a capire in che modo le due squadre potrebbero presentarsi in campo leggendo le probabili formazioni della partita dell’U-Power Stadium.

COME SEGUIRE LA DIRETTA MONZA VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

Per quanto riguarda la diretta Monza Venezia in tv l’unica modalità per seguire questa partita della nona giornata sarà quella di aver sottoscritto un abbonamento sia alla piattaforma DAZN che alla televisione satellitare, perché il match viene trasmesso su DAZN2 che trovate al numero 215 del decoder di Sky. Naturalmente esiste anche l’alternativa che però riguarda appunto la piattaforma DAZN: visione in diretta streaming video per questo match e tutti gli altri di Serie A, avendo questa emittente acquisito i diritti sul torneo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VENEZIA

Nella diretta Monza Venezia notiamo anzitutto che entrambe le rose sono sostanzialmente al completo; Nesta punta sul solito 3-4-2-1 e ha il dubbio Caprari, con lui in campo sarebbe Pessina ad affiancare Bondo in mezzo al campo altrimenti nel settore nevralgico ci sarebbe Alessandro Bianco, in ogni caso Dany Mota sarà confermato alle spalle di Djuric e non dovrebbe cambiare nemmeno il resto, dunque Pedro Pereira e Kyriakopoulos giocano regolarmente sulle corsie esterne con una difesa che viene formata da Izzò, Pablo Marì e Andrea Carboni che in questo momento sono insostituibili al pari del portiere Turati, che sta garantendo un buon rendimento.

Stesso modulo per Di Francesco, che nella diretta Monza Venezia conferma in porta Filip Stankovic, che ha scalzato l’esperto Joronen, e davanti a lui dirotta Candela, Svoboda e Idzes, tornando a impiegare Zampano come esterno di destra e Haps sull’altro versante. In mezzo come sempre abbiamo il ballottaggio tra Duncan e Ellertsson con il primo che parte favorito, poi la trequarti nella quale Oristanio è già un punto di riferimento e oggi dovrebbe essere affiancato da Busio, i gol come ogni volta sono chiesti al finlandese Pohjanpalo che sta rispondendo presente e rimane la grande speranza di salvezza del Venezia.

QUOTE E PREVISIONI SU MONZA VENEZIA

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto sulla diretta Monza Venezia ci dicono che la squadra brianzola parte con i favori del pronostico, avendo un valore pari a 2,15 volte quanto messo sul piatto per la sua vittoria, identificata dal segno 1. Il segno 2 che regola il successo del Venezia vi permetterebbe una vincita che corrisponde a 3,60 volte l’importo puntato, infine il segno X che come sempre vale per il pareggio equivale, con questo bookmaker, ad un guadagno che ammonta a 3,25 volte quanto investito sulla partita dell’U-Power Stadium.