DIRETTA MONZA VIS PESARO: SI GIOCA, OCCHI SU CAPRARI

Siamo ormai agli sgoccioli, la diretta della sfida tra Monza e Vis Pesaro sta per iniziare con i due allenatori già in campo in attesa del fischio iniziale. Da una parte Nesta, dall’altra Stellone. I due allenatori sono legati da una curiosa coincidenza: entrambi hanno allenato in carriera il Frosinone. Il primo ha portato ciociari all’ottavo posto e successivo esonero nell’annata dopo; il secondo, invece, ha ottenuto una doppia promozione dalla Lega Pro in Serie A.

Pallone a centrocampo e fischietto in bocca per l’inizio di questa sfida tra Monza e Vis Pesaro. Osservato speciale l’ex calciatore di Roma e Verona Gianluca Caprari che, messo alle spalle l’infortunio della passata stagione, è in cerca di rilancio arrivando al match con una pregevole doppietta nell’ultimo incontro.

COME VEDERE LA DIRETTA MONZA VIS PESARO IN STREAMING VIDEO TV

L’amichevole tra Monza e Vis Pesaro delle ore 17:00, trattandosi di un match a porte chiuse non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione e non ci sarà modo di seguirla integralmente, nemmeno tramite un servizio di diretta streaming video. Per poter reperire alcune informazioni sul match, è consigliato consultare i siti ufficiali e pagine delle due squadre in questione, soprattutto con il neonato social X che fa della tempestività e rapidità le proprie caratteristiche fondamentali.

I PROSSIMI IMPEGNI DEL MONZA

Monza di Alessandro Nesta che continua la sua preparazione in vista dell’esordio in campionato contro l’Empoli senza tralasciare l’uscita in Coppa Italia contro il Sudtirol. Dall’altra parte il Vis Pesaro, che si ritrova nel girone B di Lega Pro, vedrà l’Arezzo nel proprio futuro come primo incontro ufficiale. In campionato, invece, la temibile sfida contro il Torres aprirà la strada a punti e classifiche.

Biancorossi che sono scesi in campo in una sola amichevole al momento. Stiamo parlando della sfida contro il Venezia di Eusebio Di Francesco, persa con il risultato di 4-1. Ad andare in gol il palermitano Kevin Cannavò dagli undici metri; per il Venezia in rete Pierini, Sverko, Pohjanpalo e Gytkjaer.

TEST PER MISTER NESTA

La diretta della sfida tra Monza e Vis Pesaro sta per iniziare, puntuale alle ore 17:00, e presenta a mister Alessandro Nesta un importante test di gioco in attesa dell’inizio della stagione. Il primo test ufficiale della stagione sarà il 9 agosto contro il Sudtirol, valevole per la Coppa Italia; in campionato sarà la trasferta di Empoli ad aprire le danze. Si tratta del quarto test in amichevole per il Monza dopo le vittorie contro Nuova Camunia (16-1) e Alcione Milano (2-0) e la sconfitta a Temù contro il Palermo di Alessio Dionisi per 0-1 alla luce del gol da fuori di Federico Di Francesco.

Questo quarto test risulta importante per il tecnico ex Reggiana per preparare i prossimi scontri ufficiali. Dopo il match contro il Vis Pesaro, prima dell’esordio ufficiale, ci sarà spazio per l’ultimo incontro affrontando il Sassuolo di Grosso.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VIS PESARO

La diretta del match tra Monza e Vis Pesaro vedrà scendere in campo mister Nesta che dovrebbe confermare il classico 3-4-2-1, anche per dare continuità allo scacchiere tattico della passata gestione. Tra i pali Sorrentino è sicuro di un posto ma attenzione, Gollini potrebbe prendergli il posto nelle prossime partite. In difesa scalpita Carboni per partire a fianco dei più quotati Izzo e Pablo Marì. Attenzione anche a D’Ambrosio come braccetto di destra. A centrocampo in mezzo troviamo capitan Pessina e Bondo con Valoti dalla panchina mentre sulle fasce il greco Kyriakopoulos e Vignato in pole su Pereira. In attacco Mota e Caprari alle spalle di Djuric che agirà da unica punta in campo.

Dal mercato è arrivato Daniel Maldini che, tuttavia, non dovrebbe essere della partita salvo nuove comunicazioni. Vis Pesaro allenato da mister Stellone che, con molta probabilità, ripartirà dagli stessi undici scesi in campo contro il Venezia seppur con qualche possibile cambiamento. Tra i pali Polverino; in difesa Bove, Tonucci e Ceccaroni. Sugli esterni Mattioli e Paganini per una maglia dal primo. A centrocampo capitan Di Paola con Rossetti con Valdifiori e Obi che scalpitano. In attacco è sicuro del posto Pucciarelli con Cannavò e Nicastro in avanti.