DIRETTA PICERNO BENEVENTO, I TESTA A TESTA

Studiando i precedenti per la diretta Picerno Benevento possiamo notare come le sfide andate in scena tra queste due squadre siano appena due: naturalmente fanno riferimento alla passata stagione, prima di quel momento infatti non c’erano mai stati incroci e sappiamo bene che il Benevento ha avuto un decennio straordinario, nel quale ha ottenuto la prima partecipazione assoluta in Serie B e poi addirittura la promozione in Serie A, centrata due volte con due allenatori diversi (Marco Baroni e Filippo Inzaghi), e pazienza se poi i sanniti non siano mai riusciti a salvarsi nel massimo campionato, resta comunque una grande impresa.

Per quanto riguarda invece i precedenti con il Picerno, il Benevento è imbattuto: al Vigorito aveva infatti pareggiato 2-2 la partita di metà ottobre, mentre nel girone di ritorno era riuscito a espugnare il Donato Curcio. Il match era terminato 2-1 in favore dei giallorossi, con rimonta nel finale: al 6’ minuto Tommaso Ceccarelli aveva portato in vantaggio la squadra lucana, la risposta del Benevento era arrivata al 79’ con Amato Ciciretti e appena un minuto più tardi, incredibilmente, Lorenzo Carfora era riuscito a mettere in rete alle spalle di Davide Merelli per la vittoria dei sanniti, che oggi ovviamente proveranno a ripetersi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PICERNO BENEVENTO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Picerno Benevento verrà trasmessa dai canali Sky e sarà anche visibile sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Vi offriamo un’alternativa con la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le emozioni e le migliori azioni della partita.

AUTERI PROVA LA FUGA

Continua la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C e lo fa con la diretta Picerno Benevento in campo il 9 novembre 2024 alle 17,30. A scendere in campo saranno i primi in classifica che dovranno espugnare il difficile campo dei lucani per provare ad allungare la loro fuga. Il Picerno è reduce da un pareggio in casa del Monopoli ed è a caccia di punti importanti per provare a rimanere vivo nella zona playoff. Vola, invece, il Benevento di Auteri che è primo in classifica con quattro punti di vantaggio e ha vinto l’ultima partita giocata in casa con la Turris.

PICERNO BENEVENTO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni di questa partita. Il Picerno di Tomei andrà in campo con un 4-2-3-1 dove Bernardotto sarà il riferimento centrale in attacco aiutato da sostegno di Esposito, Volpicelli e Energe. Pagliai e Guerra saranno i due terzini con il compito di sostenere anche le azioni offensive.

Si schiera a specchio Auteri che si fida del suo Benevento e dell’ottimo stato di forma del suo Perlingieri reduce da una doppietta nell’ultima partita. Prisco e Talia avranno il delicato compito di gestire la mediana e dare sostengo a Berra e Capellini chiamati a difendere la porta di Nunziante.