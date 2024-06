DIRETTA PORTOGALLO FINLANDIA/ Video streaming tv: l’ultimo incrocio è del 2011 (4 giugno 2024)

DIRETTA PORTOGALLO FINLANDIA: I TESTA A TESTA

Ci stiamo avvicinando alla diretta di Portogallo Finlandia e possiamo dire che questa partita ha 10 precedenti: il Portogallo ne ha vinti la metà, compresi gli ultimi due e con le tre gare più recenti in cui la nazionale lusitana non ha mai subito gol. Le ultime due partite sono amichevoli, ma datate: quella più vicina è del marzo 2011, eravamo al Municipal de Aveiro e il Portogallo aveva vinto 2-0 grazie a un gol per tempo di Ruben Micael, che era stato schierato come mezzala a centrocampo ed era risultato determinante per una nazionale di cui Cristiano Ronaldo aveva temporaneamente lasciato il numero 7 a Ricardo Quaresma, titolare nel tridente con Hugo Almeida e Danny.

L’unica vittoria della Finlandia è sempre in un’amichevole, e bisogna tornare al marzo 2002 per trovarla: forse un campanello d’allarme che il Portogallo non aveva preso sul serio, aveva perso 4-1 in casa e due mesi più tardi sarebbe stato clamorosamente eliminato al primo turno dei Mondiali, in un girone con Usa, Polonia e Corea del Sud. Era la generazione d’oro di Antonio Oliveira, battuta nettamente in amichevole da una Finlandia che era andata a segno con Joonas Kolkka, Mikael Forssell e una doppietta di Jari Litmanen, per la nazionale lusitana la rete della bandiera era arrivata con Sérgio Conceiçao. (agg. di Claudio Franceschini)

PORTOGALLO FINLANDIA, COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Per chi ama il calcio internazionale sono giorni ricchi e Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara proporrà la diretta tv di Portogallo Finlandia a tutti gli abbonati alla piattaforma sportiva della tv satellitare, in aggiunta la diretta streaming video di Portogallo Finlandia sarà disponibile anche per gli abbonati a NOW TV.

PORTOGALLO FINLANDIA: I LUSITANI VERSO GLI EUROPEI

Lo stadio José Alvalade di Lisbona sarà la prestigiosa sede della diretta di Portogallo Finlandia, una delle numerose amichevoli internazionali che caratterizzano l’avvicinamento agli Europei: in questo caso, appuntamento alle ore 20.45 di questa sera, martedì 4 giugno 2024. Naturalmente i riflettori saranno punti tutti sui padroni di casa lusitani, che si sono qualificati per la fase finale di Euro 2024 con un cammino perfetto e adesso sognano in grande, con l’obiettivo magari di fare il bis del trionfo del 2016 in quella che potrebbe essere una delle ultime grandi recite per la stella Cristiano Ronaldo.

Per la Finlandia invece niente da fare, i playoff hanno sancito l’eliminazione in un periodo d’altronde abbastanza difficile per tutte le Nazionali nordiche, anche quelle storicamente più quotate rispetto alla Finlandia. Adesso c’è questa amichevole di lusso per provare ad impostare gli impegni successivi, anche se naturalmente sarà difficile ottenere un risultato di prestigio: se tutto andrà come nelle previsioni, la diretta di Portogallo Finlandia dovrebbe sorridere ai padroni di casa…

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO FINLANDIA

Roberto Martinez, parlando delle probabili formazioni per la diretta di Portogallo Finlandia, dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3 con Diogo Costa tra i pali; Cancelo terzino destro, Ruben Dias e Gonçalo Inacio centrali nella difesa a quattro e Dalot a sinistra; Palhinha, Ruben Neves e Bruno Fernandes nel centrocampo che si schiererà invece a tre uomini, così come il tridente d’attacco con Bernardo Silva, l’eterno Cristiano Ronaldo centravanti e il rossonero Rafael Leao.

La trasferta a Lisbona potrebbe invece vedere la Finlandia del c.t. Kanerva in campo secondo il modulo 4-3-3: il portiere titolare finnico è Hradecky; davanti a lui, la difesa a quattro con Soiri, Jensen, Vaisanen e Galvez da destra a sinistra; in mediana ecco invece che dovrebbero giocare dal primo minuto Walta, Suhonen e Maenpaa; infine, in attacco indichiamo il tridente con Lod, Pukki e Pohjanpalo del Venezia, fresco di playoff di Serie B.

IL PRONOSTICO E LE QUOTE

Infine, dobbiamo dire che il pronostico sulla diretta di Portogallo Finlandia è praticamente a senso unico. Ad esempio, la Snai quota a 1,16 il segno 1 per la vittoria del Portogallo, considerata praticamente certa. Si sale poi già a quota 7,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine, per i coraggiosi che dovessero scommettere su un colpaccio della Finlandia, ecco che il segno 2 varrebbe ben 13 volte la posta in palio.

