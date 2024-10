DIRETTA PORTOGALLO ITALIA UNDER 20: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta Portogallo Italia Under 20, possiamo dare qualche numero circa la storia di questa bella partita che vanta otto precedenti. Il bilancio è leggermente favorevole agli Azzurrini, ma sempre molto incerto, perché si contano quattro vittorie per l’Italia a fronte di tre successi per il Portogallo e un solo pareggio. Dopo una vittoria per parte fra il 2001 e il 2003, questa partita in verità è diventata frequente solamente dal 2017 in poi, prima con due vittorie lusitane ma poi con un trend diventato molto più favorevole per l’Italia Under 20.

Infatti gli azzurrini hanno raccolto tre vittorie più un pareggio negli ultimi quattro confronti con i pari età del Portogallo, che sono dunque fermi al successo per 2-1 di martedì 16 ottobre 2018. La sfida più recente risale invece a martedì 21 novembre 2023, nemmeno un anno fa: l’Italia Under 20 vinse per 2-1 allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo grazie ai gol di Giacomo Faticanti e Nicholas Bonfanti, che vanificarono il temporaneo pareggio di Jorge Meireles per gli ospiti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA UNDER 20, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Analogamente a quanto accaduto con l’impegno disputato lo scorso giovedì contro l’Inghilterra, la visione della diretta Portogallo Italia Under 20 dovrebbe essere garantita dalla RAI che trasmetterà la partita su Rai Sport HD, ovvero al canale 58 del digitale terrestre. Chi non potrà avvalersi di un televisore dovrebbe comunque poter vedere la sfida tra azzurrini e lusitani tramite Rai Play, il servizio streaming offerto gratuitamente online dall’emittente nazionale.

PORTOGALLO ITALIA UNDER 20, AZZURRINI IN CERCA DELLA VITTORIA

All’Estádio EFAPEL Cidade de Coimbra è in programma la diretta Portogallo Italia Under 20, sfida valida per la quarta giornata di Elite League Under 20 che si disputa lunedì 14 ottobre 2024 alle ore 18:00. Gli azzurrini del commissario tecnico Bernardo Corradi sono reduci da una sconfitta, la seconda consecutiva in questa competizione, avendo perso in casa contro l’Inghilterra per 2 a 1 ed ora, come confermato dallo stesso allenatore, sono desiderosi di tornare ad ottenere risultati utili così da poter migliore l’attuale quinto posto occupato in classifica.



L’allenatore italiano ha sottolineato la necessità di rivedere con un’attenta analisi l’errore commesso nel finale che è costato la sconfitta ma ha anche aggiunto di aver apprezzato molto la prova dei suoi poichè anche anagraficamente più giovani rispetto ai britannici. I giovani lusitani guidati dal selezionatore Felipe Ramos hanno sin qui giocato una gara in meno rispetto ai prossimi rivali di giornata ma hanno comunque vinto entrambi gli impegni disputati contro i pari età della Turchia così come contro quelli della Polonia e non vogliono certo fermarsi potendo contare anche in questo caso sul fattore campo.

PORTOGALLO ITALIA UNDER 20, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio d’inizio della diretta Portogallo Italia Under 20, proviamo ora a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due commissari tecnici per questa partita e dunque le probabili formazioni da schierare in campo. Mister Corradi potrebbe continuare a puntare sul 4-3-1-2 ammirato pure nella gara poi persa presso lo stadio Benito Stirpe nello scorso turno della competizione e, tralasciando le condizioni fisiche dei singoli calciatori ed eventuali acciacchi dell’ultimo minuto, non ci saranno grosse sorprese.

Spazio dunque a Pafundi con Ebone in attacco, sebbene l’empolese Konate scalpiti per ritagliarsi un posto da titolare, con Anghelé a supporto delle due punte. A centrocampo Zeroli, Harder e Di Maggio svolgeranno il compito di unire i reparti e proteggere il reparto arretrato composto da Bakoune, Comuzzo e Chiarodia, Bartesaghi davanti all’estremo difensore Torriani.

DIRETTA PORTOGALLO ITALIA UNDER 20, LE QUOTE

L’attesa per la diretta Portogallo Italia Under 20 cresce con il passare dei minuti ed analizziamo quindi insieme quelli che sono i pronostici offerti dalle varie agenzie di scommesse sportive più importanti in merito a quale sarà l’esito finale di questo incontro. Secondo Snai, i lusitani sono nettamente favoriti per il successo finale pagando infatti l’1 a solo 1.90 mentre, al momento, sembrano decisamente inferiori le possibilità di vedere concretizzarsi il pareggio, quotato a 3.50, oppure che gli azzurrini possano aggiudicarsi i tre punti, visto che il 2 viene pagato a 3.90. Della stessa opinione pare essere anche Planetwin che offre gli stessi numeri per i tre possibili esiti finali.