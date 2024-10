DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: IL GRANDE EX

Ci avviciniamo alla diretta Reggio Emilia Brescia parlando ovviamente del grande ex: Amedeo Della Valle sarà straordinario protagonista in quel PalaBigi nel quale si è affermato come giovane in grande crescita per poi vivere le stagioni della maturità, in una Reggio Emilia che all’epoca era griffata Grissin Bon ed era una delle corazzate di Serie A1. Rientrato dall’esperienza con Ohio State, Della Valle era arrivato in corsa nel 2014 facendo in tempo a vincere la EuroChallenge; sotto la guida di Max Menetti ha poi messo in bacheca la Supercoppa Italia, timbrando due finali scudetto consecutive che purtroppo Reggio Emilia ha perso.

Dopo un passaggio a Milano e le esperienze all’estero, ha scelto di tornare in Italia: dal 2021 Della Valle ha sposato il progetto Brescia, giova ricordare che l’anno scorso aveva optato per la separazione ma poi ha scelto in fretta e furia di tornare, con la Germani ha già vinto la Coppa Italia e naturalmente punta quello scudetto che gli è sempre sfuggito, nove anni fa in maniera clamorosa, la strada non sarà semplice ma intanto Della Valle è riuscito a diventare un monumento per Brescia come lo era già stato per Reggio Emilia, sia pure in momenti diversi della carriera. Vedremo cosa combinerà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

REGGIO EMILIA BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Potrete seguire la diretta Reggio Emilia Brescia solo sulla piattaforma DAZN: ovviamente sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio e dobbiamo ricordare che questa emittente fornirà, con visione in diretta streaming video, ogni singola partita del campionato di basket Serie A1. Per questa non avremo una messa in onda sui canali tradizionali della nostra televisione, in aggiunta però il sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, metterà a disposizione tutte le informazioni come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

UNAHOTELS LANCIATA!

Per la diretta Reggio Emilia Brescia, partita che si gioca per la quinta giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025, saremo in campo al PalaBigi alle ore 21:00 di sabato 26 ottobre. Sfida intrigante, perché la Unahotels sembra poter replicare quanto fatto lo scorso anno: la strada sarà lunga, ma Reggio Emilia nell’ultima giornata è diventata la prima squadra a battere la lanciatissima Trieste, peraltro lo ha fatto in trasferta e dunque ha preso davvero tanta fiducia, chiaramente il percorso non si può giudicare con una singola partita ma adesso a dover stare attenta è Brescia, che sta ampiamente rispettando le consegne di inizio stagione.

Per la Germani abbiamo una corsa di testa o quasi: la sconfitta del Mediolanum Forum è stata assorbita nella vittoria contro Sassari, anche se bisogna dire che la squadra di Peppe Poeta ha rischiato di gettare alle ortiche un successo largo con un approccio al quarto periodo davvero pessimo, poi brava la Leonessa a gestire il finale e prendersi i due punti. Adesso ci attende una diretta Reggio Emilia Brescia che potrebbe sfuggire a un pronostico che vuole gli ospiti favoriti; proviamo dunque ad addentrarci maggiormente nei meandri di questa attesissima serata di basket Serie A1 al PalaBigi.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: GERMANI, ALTRO ESAME!

Manca sempre meno alla diretta Reggio Emilia Brescia, per la Germani possiamo dire che si tratti di un altro esame di maturità: ormai Brescia ha raggiunto un livello tale per cui può quasi permettersi di aspettare i playoff per innestare le marce alte, naturalmente nella realtà non succede questo ma la transizione da Alessandro Magro a Poeta sembra procedere nel migliore dei modi, e del resto il roster di Brescia, imperniato sul talento del grande ex Amedeo Della Valle, è tale per cui questa squadra possa decisamente sognare anche la finale scudetto, anche se qui forse bisognerebbe fare un passo ulteriore rispetto allo scenario attuale.

Reggio Emilia invece sarebbe già contenta se dovesse confermare la stagione scorsa: significherebbe tornare ai playoff e magari sperare in un accoppiamento più morbido per provare ad andare in semifinale, la Unahotels ha ben sfruttato il livellamento di una certa zona della classifica per inserirsi con grande qualità e ora punta al bis, intanto come traguardo intermedio ha quello di tornare a giocare la Coppa Italia e poi si vedrà, ma le prime uscite di questa stagione ci hanno sicuramente detto di una Reggio Emilia che è nuovamente pronta a giocarsela per arrivare tra quarto e quinto posto in classifica, la bella vittoria di Trieste lo ha ancor più confermato.