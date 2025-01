DIRETTA SPEZIA SASSUOLO, D’ANGELO CERCA IL COLPO PER LA SERIE A

La ventitreesima giornata di Serie B si apre in Liguria con la diretta Spezia Sassuolo in campo dalle 20,30 di venerdì 24 gennaio 2025. L’incontro è tra due delle migliori squadre del campionato che si stanno giocando i primi due posti validi per la Serie A. Lo Spezia di D’Angelo è tornato alla vittoria in casa della Carrarese ma ha perso tanto terreno dal secondo posto e ora si trova a cinque punti dal Pisa. Tre vittorie di fila, invece, per il Sassuolo di Grosso che ha superato il Sudtirol con un rocambolesco 5 a 3 che ha lanciato gli emiliani al primo posto.

DIRETTA SPEZIA SASSUOLO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la Serie B e la diretta Spezia Sassuolo sarà possibile seguire sia lo streaming di DAZN che quelli di Amazon Prime Video

SPEZIA SASSUOLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di entrare nel vivo di questo scontro di alta classifica andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni. Lo Spezia di D’Angelo andrà in campo con un 3-5-2 con una difesa formata da Vignali, Hristov e Mateju davanti a Chichizola. Elia e Reca saranno i due esterni di centrocampo a sostegno delle due punte che saranno Kouda ed Esposito.

4-2-3-1, invece, per il Sassuolo di Fabio Grosso che giocherà con Mulattieri unica punta sostenuto da una trequarti formata da Berardi, Thorstvedt e Laurienté. Boloca e Obiang saranno i due mediani con Doig e Toljan sulle fasce a fare la doppia fase.

SPEZIA SASSUOLO, LE QUOTE

Approfondiamo anche le quote in vista di questa sfida di vertice nella diretta Spezia Sassuolo. Secondo Bet365, non ci sono favoriti per questo match con liguri ed emiliani a 2,63 contro l’X che arriva fino a 3,00.