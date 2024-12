DIRETTA TARANTO GIUGLIANO: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta Taranto Giugliano? Si tratta di due squadre che hanno giocato parecchio anche nel terzo millennio, ma che dopo aver condiviso un girone di Lega Pro nel 2005-2006 hanno preso strade diverse per ben 16 anni; tornate avversarie nel 2022, hanno dato vita a cinque sfide tutte molto equilibrate, con tre vittorie per il Giugliano e soltanto una per il Taranto, con anche uno 0-0 in terra campana. Parliamo subito del successo della formazione pugliese, che è avvenuto lo scorso febbraio: la squadra rossoblu era allenata da Ezio Capuano ed era la grande sorpresa del girone C di Serie C, a risolvere quel tardo pomeriggio era stato Mamadou Kanoute al minuto 89.

Il Giugliano ha avuto modo di rifarsi in agosto, aprendo l’attuale campionato con un 1-0; tuttavia oggi siamo all’Erasmo Iacovone e dunque ci interessa scovare una vittoria esterna da parte della squadra gialloblu, la troviamo nell’ottobre 2022 e dunque nella partita che si era riproposta dopo 16 anni, come dicevamo prima. Anche in quel caso, sempre in ragione dell’equilibrio, era finita 1-0 e per di più con un gol nel finale: qui addirittura eravamo nel primo minuto di recupero, a decidere era stata una conclusione di sinistro da parte di Nicolas Rizzo. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA TARANTO GIUGLIANO, STREAMING VIDEO

Siete interessati a vedere la diretta Taranto Giugliano? Basterà sottoscrivere un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky. Se invece preferite la diretta streaming dovrete scaricare l’applicazione Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi.

TARANTO GIUGLIANO, CHANCE PER GLI OSPITI

Una sfida sulla carta con ben poco da dirci, a causa soprattutto della penalizzazione. Stiamo parlando della diretta Taranto Giugliano, in programma domenica 22 dicembre 2024 alle ore 17:30, con i padroni di casa colpiti da 10 punti di penalità. Proprio i rossoblu sembrano ormai aver perso la fiducia come dimostrano gli ultimi cinque risultati con altrettante sconfitte contro Cavese, Juventus U23 e Monopoli in trasferta più le gare con Benevento e Catania in casa.

Il Giugliano si è ripreso da poco da un periodo parecchio complicato che aveva visto i gialloblu senza vittoria per sei partite consecutive se si considera anche la Coppa Italia Serie C. A sbloccare la squadra campana è stato l’1-0 di Benevento.

LE PROBABILI FORMAZIONI TARANTO GIUGLIANO

II pugliesi scenderanno in campo con il modulo 3-4-1-2 con Del Favero in porta, difesa a tre composta da Verde, De Santis e Shiba. A centrocampo Mastromonaco, Fiorani, Speranza e Iervoli. Guarracino dietro a Battimelli e Zigoni.

Il Giugliano replica con un 4-3-3 più classico. Tra i pali Russo, protetto qualche metro più avanti da Oyewale, Caldore, Peluso e Solcia. Mezzali De Rosa e Valdesi con Celeghin in cabina di regia. In attacco spazio a Ciuferri, D’Agostino e Njambe.