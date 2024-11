DIRETTA TREVISO SCAFATI: PUNTI PESANTI IN PALIO

Posta in palio delicata nella diretta Treviso Scafati, alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2024, naturalmente presso il PalaVerde di Villorba per la settima giornata della Serie A di basket. Il cammino è ancora lungo, ma uno sguardo alla classifica ci informa immediatamente che la diretta Treviso Scafati sarà già molto delicata, soprattutto per i padroni di casa della NutriBullet Treviso Basket, che devono approfittare del turno casalingo contro una concorrente per dare una scossa alla loro classifica con 2 soli punti all’attivo, quindi con una vittoria a fronte di cinque sconfitte.

Per la Givova Scafati tuttavia questo vorrebbe dire farsi risucchiare nel pantano della lotta retrocessione, dal quale i campani vogliono ovviamente allontanarsi. In questo caso si contano 4 punti in classifica, grazie a due vittorie a fronte di quattro sconfitte, per cui un successo esterno avrebbe notevole peso specifico per Scafati, che a quel punto potrebbe fare un pensiero anche alle Final Eight di Coppa Italia. Insomma, la posta in palio sarà molto alta verso la diretta Treviso Scafati…

TREVISO SCAFATI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Una sola opzione sarà a disposizione di chi oggi pomeriggio non si recherà al palazzetto, dal momento che la diretta Treviso Scafati in tv non sarà garantito nel senso “classico” del termine non essendo una delle tre partite coperte in televisione, però tutti gli incontri del campionato di Serie A di basket sono coperti da DAZN e quindi avremo la diretta Treviso Scafati in streaming video per gli abbonati alla piattaforma.

DIRETTA TREVISO SCAFATI: UNA PARTITA PER RISALIRE

Abbiamo già illustrato l’importanza della posta in palio nella diretta Treviso Scafati, specie per i padroni di casa che finora davanti al pubblico amico hanno sempre perso. Un pesante 0/3 che complica non poco la vita per la NutriBullet Treviso Basket, che per di più è in serie negativa dal momento che, dopo la vittoria a Venezia nella prima giornata, ha infilato cinque sconfitte consecutive, l’ultima domenica scorsa sebbene con qualche indicazione positiva perché non capita spesso di segnare 97 punti alla Virtus Bologna – che però ne ha infilati 104 prendendosi comunque la vittoria.

Per la Givova Scafati c’era stato un debutto identico, cioè con la grande gioia di una vittoria esterna a Sassari, poi anche i campani hanno attraversato un periodo decisamente complicato con quattro sconfitte consecutive. La differenza è che Scafati ha spezzato la striscia negativa proprio domenica scorsa, imponendosi per 85-77 in casa contro Cremona. Adesso arriva la partita che potrebbe sancire la definitiva svolta ma anche il ritorno nei guai: che cosa ci dirà la diretta Treviso Scafati?