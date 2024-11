VIDEO PRO PATRIA VIRTUS VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Speroni le compagini di Pro Patria e Virtus Verona non vanno oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini del video Pro Patria Virtus Verona con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Tigrotti iniziano la sfida in maniera arrembante forzando subito alla parata Sibi con una conclusione insidiosa di Toci verso il 7′.

Passano i minuti ed i biancoblu insistono riprovando a sbloccare il punteggio con Ferri di testa al 14′ e con Pitou che si dimostra altrettanto impreciso al quarto d’ora. I rossoblu, con una fiammata improvvisa, riescono invece a spezzare l’equilibrio con il gol del vantaggio siglato da Contini al 41′ finalizzando un lancio dalle retrovie.

Nel secondo tempo i lombardi non si danno per vinti e reagiscono al meglio trovando appunto la rete del pareggio immediatamente al 50′ quando Alcibiade infila il portiere ospite con un bellissimo calcio di punizione da appena fuori l’area di rigore avversaria. Nel finale i padroni di casa si disperano sprecando due chances con con Somma al 71′ e con Toci all’82’. I veneti rimangono poi in inferiorità numerica dall’86’ per colpa dell’espulsione rimediata da Calabrese sebbene sfiorino poi il colpaccio con Caia all’88’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Andrea Bortolussi, proveniente dalla sezione di Nichelino, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Palazzi all’87’ da un lato, Zarpellon al 38′ e Calabrese sia al 56′ che all’83’, con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. Il punto maturato in questa quindicesima giornata di campionato permette alla Pro Patria di raggiungere quota 15 mentre la Virtus Verona si porta a 20 punti nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025.

VIDEO PRO PATRIA VIRTUS VERONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS