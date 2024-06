Wimbledon, sorteggiati i tabelloni/ Possibile Sinner-Berrettini al secondo turno (28 giugno 2024)

WIMBLEDON, I VINCITORI DELL’ANNO SCORSO: ALCARAZ E VONDROUSOVA

Sono stati sorteggiati i tabelloni di Wimbledon, l’attesissimo slam su erba che dal 1877 si disputa nell’omonimo quartiere di Londra. L’anno scorso Carlos Alcaraz ha vinto il suo primo Wimbledon nella storica finale contro Novak Djokovic decisa al quinto set dopo un inizio in difficoltà dello spagnolo seguito da un match emozionante.

Per quanto riguarda il femminile, Ons Jabeur per il secondo anno consecutivo ha mancato il colpo grosso arrendendosi solo in finale: nel 2022 era stata battuta da Rybakina mentre l’anno scorso ha perso contro Vondrousova, la prima tennista nella storia a vincere Wimbledon senza essere testa di serie nel tabellone principale.

Le date del primo turno sono le seguenti: lunedì 1 luglio e martedì 2 luglio dalle ore 12 per i primi turni di maschile e femminile. Il secondo turno inizierà il 3 e 4 luglio mentre il terzo nei successivi due giorni, il 5 e il 6. Le finali saranno come di consueto di sabato (13 luglio) per il femminile e di domenica (14 luglio) per il maschile, entrambe le gare alle 15:00.

WIMBLEDON, SINNER-ALCARAZ POSSIBILE SEMIFINALE

Quest’anno il sorteggio dei tabelloni di Wimbledon maschili vedranno, se tutto va come deve andare, due derby italiani nel secondo turno: Berrettini contro Sinner e Musetti-Darderi. Procediamo con ordine elencando i vari avversari degli azzurri nel primo turno della manifestazione.

Il numero uno al mondo Sinner sfiderà Hanfamnn mentre Musetti avrà Lestienne. Interessante Arnaldi-Tiafoe,Darderi affronta Choinski e Cobolli se la vedrà con Hijikata. Doppio Italia-Argentina con Sonego-Navone e Nardi-Etcheverry. Il sopracitato Berrettini avrà Fucsovics, chiuderanno Fognini-Koepfer e Bellucci-Shelton.

Il tabellone di Sinner vedrebbe come detto uno tra Berrettini e Fucsovics al secondo turno. Successivamente o l’ennesima sfida a Griekspoor oppure Carreno Busta. Al quarto turno il cileno Jarry, l’americano Shelton e il canadese Shapovalov potrebbe essere gli avversari. Ai quarti possibile scontro con Medvedev, così come Dimitrov o Zhang. In semifinale ecco Alcaraz, dato che è nello stesso tabellone di Sinner. In finale dunque Djokovic potrebbe avere la possibilità di giocare contro il nostro numero uno.

WIMBLEDON, PAOLINI-KEYS POSSIBILE OTTAVO DI FINALE

Andiamo ora a vedere, tramite i sorteggi dei tabelloni di Wimbledon, quali sono i primi turni del femminile. Lucia Bronzetti sfiderà la testa di serie numero 30 Fernandez. La nostra numero uno ovvero Paolini (7ima testa di seria) affronterà la spagnola Sorribes Torio. Errani contro Noskova e Trevisan-Keys mentre Cocciaretto avrà la qualificata Todoni.

I possibili ottavi vedrebbero Paolini contro Keys, ovviamente facendo una simulazione in base alle teste di serie. La campionessa in carica Vondrousova potrebbe affrontare Collins mentre la due volte vice-campione di fila Jabeur avrà l’americana Pegula. Nel quarto di Paolini c’è la Gauff, avversaria teorica dell’Azarenka agli ottavi.

