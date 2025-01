DIRETTA ZAWIERCIE MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a vivere la diretta Zawiercie Milano, possiamo dire che la società polacca con sede a Sosnowiec è certamente una potenza del volley nazionale, ma purtroppo si trova a fare i conti con squadre ancor più dominanti. Basti pensare allo Zaksa che per tre anni consecutivi ha vinto la Champions League, o allo Jastrzebski che nell’ultima edizione del torneo è arrivata in finale (sconfitta poi da Trento) e ha vinto tre degli ultimi quattro campionati, lasciando allo stesso Zaksa quello del 2023. In passato abbiamo anche avuto lo Skra Belchatow, che ha fatto le onde prima di calare, e ancora Rzeszow: insomma, non è per nulla facile emergere.

Tuttavia lo Zawiercie sta crescendo: nel 2022 era già stato semifinalista di Polska Liga e poi l’anno scorso è arrivato in finale, un miglioramento dopo l’altro per una squadra che oggi insegue lo Jastrzebski a 5 punti di distanza in regular season, sapendo bene che i conti veri si faranno ai playoff. Intanto prendersi subito i quarti di Champions League sarebbe un ottimo risultato, ma come abbiamo già detto questo vale anche e soprattutto per la nostra Powervolley e allora possiamo lasciare che a parlare sia questa intrigante partita, la diretta Zawiercie Milano sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE SEGUIRE LA DIRETTA ZAWIERCIE MILANO

Per la diretta tv di Zawiercie Milano l’unico modo a disposizione resta quello della piattaforma DAZN, che fornisce ai suoi abbonati la visione della partita di Champions League tramite diretta streaming video, dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure attraverso tutti i dispositivi compatibili.

ZAWIERCIE MILANO: SI VA PER IL SORPASSO!

Alle ore 18:00 di mercoledì 29 gennaio la diretta Zawiercie Milano prende il via all’Arena Sosnowiec dell’omonima città polacca: ultima giornata nel girone C di volley Champions League 2024-2025, occasione per l’Allianz di andare a prendersi il primo posto e dunque evitare il playoff, qualificandosi subito per i quarti di finale. Si tratta di una sfida diretta, senza calcoli: ricordiamo che all’andata lo Zawiercie ha vinto al tie break contro un’ottima Milano e dunque comanda la classifica, con due punti di vantaggio sull’Allianz.

La differenza riguarda anche il fatto che il Powervolley all’andata aveva ceduto due set a Roeselare, poi schiantato in trasferta due settimane fa; un peccato, perché essere a -1 avrebbe significato potersi eventualmente far bastare una vittoria al quinto set e provare a fare meglio nel quoziente set e punti, invece in questo modo nella diretta Zawiercie Milano servirà necessariamente un 3-0 o un 3-1, compito certamente tosto per un’Allianz che però è certa di procedere almeno agli spareggi e dunque può giocare senza troppa paura di sbagliare, noi ci auguriamo che si tratti di una bella partita.

DIRETTA ZAWIERCIE MILANO: TEST PROBANTE PER L’ALLIANZ

Siamo pronti a vivere la diretta Zawiercie Milano, un match che per l’Allianz rappresenta un test interessante: al netto della situazione di classifica, e della possibilità di andare direttamente ai quarti, al Powervolley fa bene disputare partite di questo tenore, contro una big del volley europeo che già a Busto Arsizio (dove si era giocata l’andata) aveva fatto vedere il proprio potenziale. Se vuole crescere, Milano deve passare da sfide del genere e provare a vincerle: quando si arriverà all’eliminazione diretta in Champions League, la squadra dovrà farsi trovare pronta perché non ci saranno sconti, ma d’altro canto potrebbe anche arrivare la gloria.

Di sicuro c’è il fatto che Milano abbia fino a questo momento un ottimo cammino nel torneo: ha vinto quattro partite su cinque, perdere contro lo Zawiercie ci poteva stare e i due set concessi a Roeselare fanno parte appunto del percorso di crescita, quel che conta è che l’Allianz proseguirà la sua marcia in Champions League e si potrà togliere delle belle soddisfazioni, nell’attesa che riprenda anche una SuperLega che nell’ultimo fine settimana si è interrotta per la Final Four di Coppa Italia, cui questa volta il Powervolley non ha preso parte. Anche per questo si proverà a vincere stasera e volare subito ai quarti…