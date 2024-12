Va in onda stasera, giovedì 19 dicembre 2024 su Rai Uno in prima serata, la decima e ultima puntata di Don Matteo 14 e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni sull’ultimo episodio dell’amatissima fiction dal titolo ‘Resurrezione‘, come al solito novità e colpi di scena non mancheranno e stupiranno praticamente tutti. A Spoleto in occasione della Domenica delle Palme, grazie ad un permesso ottenuto da Don Massimo, anche i detenuti parteciperanno alle funzioni.

Don Massimo muore in Don Matteo 14? Anticipazioni choc sull'ultima puntata/ Bomba lo fa saltare in aria

Il Maresciallo Cecchini vestirà i panni di regista di uno spettacolo teatrale sulla vita di Gesù e avrà un’idea non appena vedrà i carcerati in chiesa. Le anticipazioni di Don Matteo 14 rivelano anche che nell’episodio di stasera, giovedì 19 dicembre 2024, Giulia troverà finalmente il coraggio di confessare a Diego i sentimenti che prova nei suoi confronti.

Endless Love, anticipazioni puntate del 19 dicembre 2024/ Nihan segregata da Emir: Kemal tenta di salvarla

19 dicembre 2024: Diego di fronte ad un bivio, emerge la verità sulla morte di Patrizia

I telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità durante la messa in onda dell’ultima puntata di Don Matteo 14. Stando alle anticipazioni dopo la confessione di Giulia Diego si troverà di fronte ad un bivio e dovrà prendere un’importante decisione sulla sua sfera sentimentale.

Le anticipazioni di Don Matteo 14 fanno poi sapere che verrà a galla la verità sull’aggressione del Colonello Giulio Tommasi, verrà fatta chiarezza anche in merito alla vicenda di Patrizia Cecchini. Il Maresciallo Cecchini scoprirà che l’insegnante di teatro della nipote Martina, Dario Strasser, conosce importanti informazioni sulla morte della figlia. L’uomo prometterà di raccontare tutto ma verrà trovato morto. Le indagini di Tommasi, Cecchini e Don Massimo faranno emergere una verità scioccante sulla morte di Patrizia che sconvolgerà tutti. A causare la sua morte non fu un incidente ma si è trattato di un omicidio, volevano impedirle di raccontare quello che aveva scoperto.

David Foster, chi è: produttore discografico e musicista con 16 Grammy/ Cinque matrimoni e figli!