Anticipazioni ultima puntata del 17 e 19 dicembre 2024: cos’è successo a Tommasi in Don Matteo 14

Questa sera andrà in onda la penultima puntata di Don Matteo 14 e si scoprirà qualcosa in più sul mistero che aleggia sulla morte di Patrizia Cecchini e soprattutto su cos’è successo al Colonello Giulio Tommasi. Nelle ultime puntate Martina, la figlia di Tommasi e Patrizia Cecchini, si è avvicinata ad una scuola di teatro il cui maestro Dario Strasser (Filippo Scarafia) sembra sapere qualcosa sconvolgente e segreto sulla morte della figlia del Maresciallo Cecchini.

Perché la puntata di Don Matteo 14 va in onda questa sera?/ Cambio di programmazione e raddoppio finale

E non è tutto perché la scorsa puntata della fiction di Rai1 si è conclusa con un colpo di scena spiazzante e inaspettato, il Colonello riverso a terra dopo una brutale aggressione, ma chi è stato a fargli del male? Cos’è successo a Tommasi in Don Matteo 14? Tutto fa presuppore che con la brutale aggressione sia coinvolto proprio Dario Strasser (Filippo Scarafia), maestro di teatro di Martina (Roberta Volponi) nonché vecchio amico di Patrizia, che nasconde un segreto su di lei che quasi certamente riguarda la sua morte avvenuta molti anni prima in un’incidente stradale.

Anticipazioni Vincenzo Malinconico 3: trama terza stagione/ Avvocato diviso tra malattia e amore per Clelia

Qual è il segreto sulla morte di Patrizia Cecchini in Don Matteo 14: cosa sa Dario Strasser?

Nel corso della puntata andata in onda giovedì scorso il maestro di teatro, resosi conto che Martina si stava innamorando di lui, le aveva chiesto di studiare recitazione altrove, trovandosi invischiato in uno dei pasticci del maresciallo Cecchini (Nino Frassica), convinto che la nipote fosse incinta. Chiarito l’equivoco, il colonnello Tommasi era tornato in teatro per scusarsi con il maestro ma, vedendo la foto che lo ritraeva da giovane insieme all’amata Patrizia, aveva finito con l’aggredirlo nuovamente urlandogli: “Ma che hai fatto? Sei stato tu! Tu sai quello che è successo a Patrizia!” E poco dopo il Colonello è stato trovato riverso a terra privo di sensi. Cos’è successo a Tommasi in Don Matteo 14? Qual è il segreto sulla morte di Patrizia Cecchini? Le anticipazioni sulle ultime due puntate svelano che sarà proprio il Maresciallo Cecchini ad intuire, visto il luogo dell’aggressione, che non si è trattato di una coincidenza ma c’è un legame con la morte della figlia.