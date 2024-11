Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley

Venerdì 8 novembre, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21:40, il film fantasy del 2023 dal titolo Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. La pellicola è diretta dai registi Jonathan Goldstein e John Francis Daley, diventati famosi per la loro collaborazione come autori di progetti quali Come ammazzare il capo 2 (2014) e Spider-Man: Homecoming (2017). Le musiche hanno invece la firma del compositore scozzese Lorne Balfe, noto per contribuito alla realizzazione delle colonne sonore di Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007), Transformers (2007) e Kung Fu Panda 2 (2011). Il protagonista è interpretato dall’attore Chris Pine, conosciuto dal pubblico per il personaggio di James T. Kirk nell’11°, 12° e 13° capitolo del franchise Star Trek. Al suo fianco l’attrice Michelle Rodriguez, celebre per il ruolo di Leticia Ortiz nella serie di Fast & Furious, e l’attore Regé-Jean Page, noto per il personaggio di Simon Basset nel primo capitolo della serie Bridgerton. Nel cast anche: Justice Smith, Sophia Lillis e Hugh Grant.

La trama del film Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri: una tavola magica che resuscita i morti

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri si basa sul famosissimo gioco di ruolo da tavola prodotto da Hasbro, con protagonisti esseri fantastici come orchi, elfi o maghi, che devono affrontare molteplici ostacoli in un’ambientazione magica.

Il particolare, la pellicola narra le vicende del giovane e affascinante Edgin Darvis (Chris Pine) un ex arpista che, dopo l’assassinio di sua moglie, ha deciso di dedicare la propria vita al furto.

Aiutato dalla forte e coraggiosa barbara Holga Kilgore (Michelle Rodriguez), il protagonista intraprende un lungo e pericoloso viaggio per recuperare la preziosa Tavoletta del Risveglio, un oggetto dalle incredibili proprietà magiche che, secondo la leggenda, sarebbe in grado di riportare in vita i morti.

Ad aiutarli vi saranno anche il mago Simon Aumar (Justice Smith) e il furfante Forge Fitzwilliam (Hugh Grant), ma ben presto l’avventura diventerà molto più pericolosa di quanto avrebbero mai immaginato.