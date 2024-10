Per lavorare nell’edilizia adesso occorre conseguire la patente a crediti. Ma non è tutto, perché nella norma adesso spuntano dei nuovi obblighi previsti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, secondo cui obbliga a redigere un DVR per le imprese edili che hanno più di una unità operativa.

Dopo aver spiegato recentemente in che modo è possibile ottenere la patente edilizia, l’INL fornisce nuove indicazioni per far sì che soprattutto nei cantieri mobili o temporanei gli addetti al lavoro siano in regola (con trascrizione di un DVR e la nomina di un RSPP).

INDUSTRIA & FIERE/ Giovani, visite di qualità e globalità: i pregi della "rinnovata" BI-MU

Edilizia patente a crediti: le nuove norme da seguire

Dopo l’arrivo della notizia che per lavorare nell’edilizia occorre la patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro sancisce dei nuovi obblighi: nominare un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e redigere un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi sul luogo di lavoro).

BELLOSTA RUBINETTERIE FIORE ALL'OCCHIELLO DEL MADE IN ITALY/ "Tradizione in evoluzione, sfide e progetti"

E alla domanda: “come ci si comporta in caso di più unità operative?” La risposta è contenuta nel nuovo testo:

Nel caso in cui un’azienda disponga di svariate unità produttive e dunque, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il godimento dei requisiti si deve intendere riferito all’intera impresa edile e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.

Questo in virtù del fatto che la patente edilizia e i relativi punti possono essere concessi soltanto ai lavoratori autonomi o al legale rappresentate che godono dei requisiti previsti dalla Legge.

SICUREZZA SUL LAVORO/ Le differenze di genere da considerare nel valutare i rischi

Elevato numero di richieste

Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro arriva un “Alert” positivo: da quando è stato comunicato l’obbligo dei punti nella patente edilizia le richieste per poter ottenere la documentazione sono state tantissime (con tutti i rischi che ne susseguono per una compilazione errata).

Motivo per cui l’INL ha sollecitato professionisti e società di intermediazione attive nel settore, per fornite le giuste informazioni, indicazioni e guide agli adempimenti corretti a carico dei lavoratori impiegati nell’edilizia.