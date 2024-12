Elaina Coker è la moglie di J-Ax, il popolare cantautore e produttore discografico conosciuto dal grande pubblico anche per aver fondato con Dj Jad gli Articolo 31. Ma chi è la moglie Elaina Coker? La bellissima modella è nata in America, ma si è trasferita giovanissima in Italia per affermarsi nel mondo della moda. Proprio in Italia ha conosciuto il popolare rapper con cui è nata sin da subito una speciale sintonia e complicità che li ha fatti innamorare. Un amore che la coppia ha voluto celebrare con una cerimonia di nozze nel 2007 e dieci anni dopo dalla loro unione è arrivato Nicholas. I due hanno sempre cercato di preservare il più possibile la loro vita sentimentale evitando paparazzi e il clamore medicato. Una scelta comprensibile, visto che quando Elaina scoprì di essere rimasta incinta di J-Ax venne inseguita dai paparazzi.

Elaina Coker, moglie J-Ax/ L'incontro con il rapper le cambiò la vita: "Siamo due sopravvissuti"

Per questo motivo J-Ax ha deciso di non rendere pubblica la notizia della gravidanza della moglie in modo da evitare nuovamente situazione di questo tipo. Stessa scelta anche quando Nicholas è venuto alla luce: J-Ax ha annunciato e condiviso tramite i social la nascita del piccolo a cui ha dedicato il brano “Tutto tua madre”.

Elaina Coker, chi è la moglie di J-Ax/ Vent'anni d'amore e il sogno di un figlio arrivato dopo tante paure

Elaina Coker e J-Ax: la loro gravidanza nel brano “Tutto tua madre”

Si conosce davvero poco della storia d’amore tra Elaina Coker e J-Ax se non quello condiviso dal popolare cantautore sui suoi profili social. In realtà J-Ax ha aperto il suo cuore raccontando tanto di se e della sua famiglia nella splendida canzone “Tutto tua madre” in cui ha parlato delle difficoltà incontrate nell’avere un figlio. “Una bella favola che ho ritenuto doveroso raccontare” – ha detto il cantautore che parlando del brano ha precisato – “lo ha scritto la vita per me. Io l’ho solo ricopiato”.

Nel brano, infatti, J-Ax ha raccontato gli aborti della moglie, le difficoltà incontrate nel rimanere incinta, ma anche il dolore e la rassegnazione fino alla scoperta dell’arrivo di una nuova vita. “Non voglio lucrarci sopra o giocarmi la figura di family man” – ha detto il cantante che nel brano ha messo tutto se stesso.