Elena Sofia Ricci ha un nuovo compagno? Smentito il flirt con Gabriele Anagni

Elena Sofia Ricci è una delle attrice più amate e apprezzate del panorama della televisione italiana. Per anni è stata protagonista in fiction di successo come Orgoglio, I Cesaroni, Che Dio ci aiuti e I Casi di Teresa Battaglia di cui la nuova stagione partirà su Rai1 lunedì 28 ottobre 2024. Per quanto riguarda la vita privata, invece, non è un mistero per nessuno che l’attrice toscana ha avuto due relazione importanti la prima con Pino Quartulo da cui è nata la figlia Emma e la seconda con Stefano Mainetti da cui è nata la figlia Maria.

In molti dunque si chiedono se Elena Sofia Ricci ha un nuovo compagno dopo la rottura con il marito e nei mesi scorsi si vociferava di un presunto flirt con Gabriele Anagni, giovane attore noto soprattutto per il ruolo di Alfredo Perico. L’attrice ha smentito categoricamente il gossip pubblicando su Facebook un duro sfogo: “Gabri, ti sembra normale che devo venire a sapere dal web che abbiamo una storia? Abbiamo riso e scherzato su questo ma bisogna stare attenti quando si danno queste notizie senza nessun tipo di fondamento perché qualcuno vicino a me, ad esempio le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere una cosa del genere che è un fake news senza precedenti”.

Elena Sofia Ricci ha un nuovo compagno? Massimo riserbo sulla vita privata

Il presunto flirt tra Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni è stato smentito anche dal 30enne attore che si era sfogato sulle pagine di DiPiùTv: “Del tenero con Elena Sofia Ricci? No, è una voce categoricamente falsa e non capisco da dove arrivi. Non ci sono foto e nemmeno dichiarazioni ambigue.” Da allora sono passati diversi mesi ma l’attrice toscana non è mai stata al centro di rumors e indiscrezioni. Elena Sofia Ricci ha un nuovo compagno? Per il momento sembrerebbe proprio di no mentre di recente ha fatto una dolorosa confessione sul suo passato: “Ho subito molestie”.