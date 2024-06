ELETTI M5S AVELLINO DOPO I BALLOTTAGGI/ Risultati, seggi e consiglieri delle Elezioni Comunali 2024

Si sono conclusi nel pomeriggio gli scrutini dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 per la città di Avellino, con la vittoria della civica Laura Nargi sul candidato del campo largo Antonio Gengaro; e visto che ormai siamo certi della divisione tra maggioranza ed opposizione all’interno del nuovo Consiglio Comunale possiamo anche tirare le somme sugli eletti tra le forse del M5S di Giuseppe Conte. Quest’ultimo a differenza che nella maggior parte degli altri comuni interessanti dalle Elezioni Comunali, ad Avellino si è presentato sostenendo il candidato proposto dal PD e sembrerebbe che la scelta abbia premiato già dal primo turno elettorale.

Ad inizio mese – infatti – il M5S ha ottenuto un buon 5,15% dei voti, piazzandosi terzo in coalizione (ovviamente dopo il PD ed eccezionalmente anche dopo AVS che si alleato con Controvento e Si Può) e riuscendo addirittura a superare i meloniani di Fratelli d’Italia; ma visto che la vittoria è andata a Nargi, i 5 Stelle si troveranno in opposizione e da qui potranno contare solamente su di 1 seggio per i loro eletti, probabilmente occupato da Antonio Aquino che ha ottenuto la maggior parte delle preferenze nominali. (agg di LD)

RISULTATI PREFERENZE M5S AVELLINO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Elezioni Comunali 2024 Avellino, cresce l’attesa per i risultati del ballottaggio dal quale uscirà il nome del nuovo sindaco e i consiglieri eletti di M5S. La sfida dopo il primo turno di voto dell’8 e 9 giugno è tra i due candidati più votati che però non hanno raggiunto la di maggioranza idonea. Antonio Gengaro, in lista con il PD e M5S oltre alle liste civiche ha infatti raggiunto la percentuale del 36,98%. Mentre Laura Nargi che si è presentata con le liste civiche Davvero, Siamo Avellino e W La Libertà ha ottenuto il 32,49%.

Per quanto riguarda gli eletti M5S ad Avellino, il numero sarà stabilito dopo il voto finale. Il partito però singolarmente ha raggiunto un buon traguardo raggiungendo il 5,15% e piazzandosi al quarto posto nella lista di coalizione di centrosinistra. Le possibilità però sono due, in base al candidato che sarà effettivamente eletto . In caso di vittoria di Gengaro che è nella lista con il Movimento 5 Stelle infatti, il partito porterà 2 consiglieri in Giunta che sarebbero: Antonio Aquino e Massimo MIngarelli. In caso di dimissioni ci sarebbe anche Anna D’Aliasi. Se vincesse la Nargi invece, spetterebbe al M5s all’opposizione un solo consigliere eletto, in questo caso Antonio Aquino.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S ALLE ELEZIONI AVELLINO 2019

Attesa per i risultati finali delle Elezioni Comunali 2024 di Avellino, che arriveranno dopo il ballottaggio che decreterà il 24 e 25 giugno quale sarà il nuovo sindaco e i consiglieri eletti: alla precedente edizione delle Comunali nel 2019 per il rinnovo della Giunta, il M5s che sosteneva il candidato sindaco Ferdinando Picariello aveva ottenuto il 10,6% delle preferenze al primo turno. Lo stesso Picariello pur non avendo raggiunto la soglia per entrare al ballottaggio era stato eletto consigliere comunale grazie alla conquista di un seggio.

Anche in quella occasione infatti i due candidati più votati erano andati al ballottaggio. Luca Cipriano sostenuto dal centrosinistra e Gianluca Festa della lista civica Davvero. Quest’ultimo aveva poi vinto al secondo turno ed eletto sindaco con il 51,5% delle preferenze. Non è però il sindaco uscente in quanto dimesso ad aprile 2024 dopo l’inchiesta giudiziaria che lo ha visto colpevole di corruzione in appalti pubblici e per la quale è agli arresti domiciliari.











