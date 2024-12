Da giorni non si parla di altro, l’ingresso al Grande Fratello 2024 di Zeudi Di Palma è stato fin dalle battute iniziali magnetico e non solo per meriti propri. Nel corso della breve permanenza ha instaurato un rapporto speciale con una concorrente in particolare, Helena Prestes. Baci, tenere effusioni, carezze; ma soprattutto grande complicità tra le due inquiline al punto da alimentare il sogno dei fan più romantici di una possibile relazione.

A dispetto delle dolci attese e previsioni che spesso abitano il mondo del web, non sembra esserci all’orizzonte una storia d’amore tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le ultime ore al Grande Fratello 2024 sono state roventi, con protagoniste entrambe; la seconda ha iniziato ad arretrare di qualche passo, confessando alcuni dubbi soprattutto in riferimento alla possibilità che il tutto venga strumentalizzato dalla compagna d’avventura. I toni si sono alzati non poco tra le due; un duro confronto ma che si è poi addolcito nelle ultime ore seppur con una conclusione che forse non rende felici i sostenitori della ship tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma.

“Vedo tante cose belle in te, e tutto. A volte quando siamo abbracciate immagino come sarebbe avere una vita insieme fuori, viaggiare, stare a casa mia. Ma io non sono pronta ad avere un rapporto con un’altra persona…”. Queste le parole di Helena Prestes – come riporta Gossip e Tv – in un recente confronto con Zeudi Di Palma al Grande Fratello 2024. La concorrente non è riuscita a trattenere le lacrime, un vero e proprio momento di sconforto dovuto alle circostanze degli ultimi giorni: “Non rendere pesante il nostro rapporto perchè non ci sono problemi per me”. Dal canto suo, Zeudi Di Palma si è dimostrata comprensiva e colpita dalle lacrime della modella, accettando la situazione e cercando dunque di riportare il sereno: “Anche io non mi sento pronta ad avere una storia, ho sbagliato io… Non voglio che stai così, scusami…”.