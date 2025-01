Eliminato Grande Fratello: chi c’è al televoto

Lunedì 20 gennaio 2025, in prima serata su canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello durante la quale ci sarà una nuova eliminazione. Dopo il verdetto del pubblico che, con il televoto ha prima condannato Helena Prestes che ha lasciato definitivamente la casa più spiata d’Italia e poi eletto Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso come i preferiti, con le nomination, una catena di salvataggio e la scelta dei preferiti, ben nove concorrenti sono finiti al televoto.

Chiara Cainelli attacca Alfonso D’Apice al GF: “Delusa da te, non ti credo”/ Rapporto finito? “Sei prevenuta”

A rischio eliminazione, così, ci sono Bernardo, scelto da Lorenzo e Amanda in qualità di preferiti, Max che non è stato scelto da nessuno nella catena di salvataggio, Javier Martinez, Stefania Orlando, Eva Grimaldi, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo, Emanuele Fiori e Alfonso D’Apice nominati dalla casa.

Chi rischia di essere eliminato dalla casa del Grande fratello

Il pubblico ha pochi giorni per votare e salvare il proprio concorrente preferito. A differenza del televoto che ha decretato l’eliminazione di Helena Prestes, stavolta, la domanda rivolta ai telespettatori è “chi vuoi salvare”. Il pubblico, dunque, è chiamato a votare il proprio concorrente preferito sperando di fargli raggiungere la percentuale più alta e assicurargli la permanenza nella casa.

Javier Martinez spiazza Lorenzo Spolverato e lo difende dal guru della moda/ "Accanimento contro di te"

In base ai sondaggi che circolano sul web, ad oggi, quelli che rischiano maggiormente di essere eliminati sono i concorrenti che hanno varcato la porta rossa circa un mese fa ovvero Bernardo, Maxime, ma anche Eva Grimaldi ed Emanuele. Non rischierebbero, invece, Pamela che è sostenuta dai fan di Jessica, Shaila, Lorenzo e Mariavittoria, Stefania che può contare sui fan che la seguono dai tempi del Grande Fratello Vip e Zeudi che è sostenuta anche dai fan di Helena Prestes. Punto interrogativo su Alfonso D’Apice che potrebbe essere salvato dai fan di Javier che potrebbero dividere i voti tra il pallavolista argentino e lo stesso Alfonso.

Lorenzo Spolverato attacca Javier Martinez “Senza me e Shaila dove ti aggrappi?”/ Tensioni al Grande Fratello