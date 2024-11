Eliminato La Talpa 2024: chi abbandona il giorno al termine della terza puntata?

Nuova puntata e nuova eliminazione per La talpa 2024 che, questa sera regalerà nuova emozioni e colpi di scena ai telespettatori. Anche la terza puntata, oltre a regalare sfide, scontri, lacrime ed emozioni porterà ad una nuova eliminazione. Dopo Ludovica Frasca che ha abbandonato il gioco al termine della prima puntata e dopo Marco Melandri che è stato eliminato al termine della seconda puntata, questa sera, al termine del terzo appuntamento, ci sarà una nuova eliminazione. Difficile fare pronostici su chi sarà il terzo eliminato de La Talpa ma non è da escludere che possa essere anche uno dei maggiori sospettati.

Veronica Peparini contro Lucilla Agosti (che piange a dirotto) a La Talpa 2024/ "Non sei come vuoi apparire"

Il compito dei concorrenti è quello di riuscire a scoprire la talpa che, con trucchi e strategie speciali, prova a sabotare tutte le prove. La sospettata maggiore, sin dalla prima puntata, è Lucilla Agosti che ha commesso una serie di errori durante le prove. Qualora non dovesse essere lei la talpa, Lucilla Agosti potrebbe essere la nuova eliminata.

La Talpa 2024, 3a puntata/ Diretta, eliminato: Veronica Peparini fa saltare la prova sospesa in cielo?

Eliminato La Talpa 2024: sorprese in arrivo?

Con Lucilla Agosti, tuttavia, potrebbe rischiare l’eliminazione anche Elisa Di Francisca che, esattamente come la conduttrice radiofonica, è considerata una sospettata. Tuttavia, la sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo. Non è da escludere, tuttavia, un’eliminazione forte e a sorpresa come quella di Veronica Peparini e Andreas Muller. Il ballerino e la coreografa partecipano come unico concorrente e il più piccolo errore potrebbe essere fatale per la loro permanenza nel programma.

La Peparini, in particolare, nel corso della terza puntata, è la protagonista di uno scontro con Lucilla Agosti che potrebbe esserle fatale. Il nome dell’eliminato, dunque, non è assolutamente ufficiale e sarà svelato solo al termine della terza puntata che potrebbe davvero spiazzare i telespettatori.

Marina La Rosa è single o fidanzata?/ "Non cerco un nuovo compagno e se fosse un'avventura..."