Dopo l’eliminazione di Sara, sono dieci i concorrenti ancora in gara a Masterchef Italia 14 che, questa sera, si sfideranno affrontando una serie di sfide particolarmente difficili al termine delle quali un altro aspirante chef dovrà rinunciare al sogno della finale. Ad affrontare tutte le sfide e il giudizio di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli sono: Alessia Scita, Yi Lan “Anna” Zhang, Claudio Ciraci, Franco Della Bella, Giovanni “Gianni” Marino, Jacopo “Jack” Canevali, Katia Bassolino, Mary Cuzzupè, Giuseppe “Pino” Iacobbe, Samuele Uva e Simone Grazioso.

Tutti i concorrenti ancora in gara hanno dimostrato di avere un indiscusso talento culinario con cui poter trasformare la passione in un vero e proprio lavoro. Chi, dunque, questa sera, dovrà lasciare il grembiule di Masterchef?

Una Red Mistery Box, una prova in esterna ad alta difficoltà e un Pressure Test doppio manderanno nel panico i dieci concorrenti di Masterchef Italia 14 che, questa sera, proveranno a staccare il biglietto per la prossima puntata. La Mistery Box avrà al centro un ingrediente davvero inaspettato che sarà svelato solo nel corso della serata ma saranno principalmente la Prova in esterna e il Pressure test a mettere tutti in difficoltà.

Al termine della Prova in esterna che si terrà nella splendida Villa Crespi di Cannavacciuolo, infatti, i concorrenti che non riusciranno a strappare la fiducia dei giudici, dovranno affrontare due Pressure Test proibitivi. Per superarli e per non essere eliminati, infatti, i concorrenti dovranno sfoggiare non solo talento culinario, ma anche determinazione e creatività. Difficile fare un pronostico sul probabile eliminato, ma sul web, i fan del talent show puntano su uno tra a Mary, Katia e Simone. Sarà proprio tra loro il nuovo eliminato di Masterchef? Lo scopriremo al termine della puntata.

