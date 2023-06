Ema Stokholma, la violenza domestica dalla madre/ Il messaggio social: “Denunciare è importante”

Ema Stokholma e il messaggio contro la violenza domestica

Ema Stokholma ha raccontato spesso della sua travagliata infanzia, svelando di aver subito maltrattamenti da sua madre. La conduttrice radiofonica, ci ha tenuto a sensibilizzare sul tema della violenza domestica pubblicando un tweet che non è stato gradito a una parte del web.

“Se mia madre fosse ancora in vita oggi la denuncerei per maltrattamenti. Denunciare è importante, molto più che perdonare” ha scritto Ema Stokholma. Un utente ha commentato: “Mio padre, che è morto anche lui, mi ha insegnato che non si parla mai male degli assenti, dei morti poi men che meno e di tua madre poi! Queste sono cose tue intime, le ragioni le puoi sapere solo tu, e per ognuno sono differenti“. A questo punto, la speaker replica piccata: “Questi insegnamenti, non parlare male dei morti o degli assenti, non hanno nessun senso. Non è un insegnamento è una ca*zata“.

Se mia madre fosse ancora in vita oggi la denuncerei per maltrattamenti.

— ema stokholma (@emastokholma) June 10, 2023

Ema Stokholma e la dedica a Angelo Madonia: le sue parole

Ema Stokholma, mesi fa, ha pubblicato una bellissima dedica d’amore per Angelo Madonia con cui fa coppia da diversi mesi. Lui è un ballerino e maestro di danza di Ballando con le Stelle, al quale la dj sembra rivolgere parole molto belle.

“Sono stata fortunata a incontrare un uomo che ha due bambine, io che i figli non li ho mai voluti. Mi sento responsabile e appagata e so che posso contribuire al benessere di due piccole anche se non sono mie. Io le amo queste due persone” scrive Ema Stockholma. Immediata la risposta del suo compagno che scrive: “Infinitamente grato a te amore mio e alla vita che ci ha fatti incontrare”.

