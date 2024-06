Emanuela Folliero/ “Borsa rubata a mia mamma? Ho denunciato, ormai Milano è come il Bronx”

Il programma di Telelombardia, Iceberg, ha trattato ieri sera il caso di Emanuela Folliero, la cui mamma di 93 anni è stata derubata in corso Buenos Aires, in centro a Milano: le famose “zanza” come le chiama Valerio Staffelli di Striscia La notizia, hanno portato via la borsa alla povera anziana e di risposta Emanuela Folliero ha pubblicato un video infuriata sui social. Ai microfoni di Iceberg ha aggiunto: “E’ stato un bello spavento, siamo arrivate in piazza Argentina verso l’una faceva molo caldo, e non c’era più la borsa, io ne avevo due a tracolla proprio per non farsele rubare perchè mia mamma ha il deambulatore, prima di uscire dall’otorino me la sono messa a tracolla perchè qui nel Bronx bisogna stare attenti”.

Ma cosa è successo? “Mi hanno tagliato la borsa sicuramente – ha proseguito Emanuela Folliero – non aveva dei ganci, quindi erano anche armati in qualche modo. Certo che ho denunciato il tutto, il video che ho fatto? in quel momento non so nemmeno che cosa ho detto, ero infuriata, ho usato quella frase ‘maledette’ perchè son quelle che dicono a te, le meno? Si lo dico e lo ripeto peccato che poi non sai cosa ti succede, ti menano, ormai la borsa non la porto più, ho tutto in tasca”.

EMANUELA FOLLIERO, IL COMMENTO DI SABRINA NEGRI E ANNA MARIA CASALE

In studio ad Iceberg Sabrina Negri ha commentato: “Emanuela Folliero ha tutte le ragioni per essere infuriata – stiamo vivendo questo momento in cui non ci protegge nessuno, queste sono dappertutto, non è una delinquenza organizzata sono persone di passaggio che ti fanno queste cose, le trovi a Moscova, in corso Garibaldi, in Buenos Aires… centro di Milano non lo ritieni sicuro? Assolutamente no, non si può vivere così”.

Anna Maria Casale, psicologa in collegamento ha aggiunto: “E’ stata minata la sicurezza personale di una persona, nel momento in cui andiamo serenamente a spasso per la città, siamo arrivati al punto in cui bisogna fare più attenzione, non dovrebbe essere però questa l’unica soluzione”.

