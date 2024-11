Emanuela Folliero, chi è e carriera della conduttrice e storico volto di Rete 4

Da ex modella a volto simbolo della televisione italiana, Emanuela Folliero ha conosciuto un grandissimo successo nel corso degli anni. Milanese d’origine e classe 1965, dopo alcuni lavori come fotomodella esordì in televisione come concorrente del quiz di Rete 4 M’ama non m’ama; fu la prima esperienza sul piccolo schermo che le diede enorme popolarità soprattutto a partire da inizio anni ’90, quando entrò in Fininvest e debuttò come annunciatrice televisiva di Rete 4, di cui diventò un volto di punta.

Sulla rete sostituì Iva Zanicchi alla conduzione di Ok, il prezzo è giusto! nel 1999 ed è stata conduttrice di Stranamore nel 2005 al fianco di Alberto Castagna; il tramonto della sua attività di annunciatrice arrivò nel 2018, dopo un’esperienza lunga 28 anni, abbandonando il ruolo di “signorina buonasera”. Emanuela Folliero successivamente, nel 2019/20, è stata ospite fissa di Detto Fatto su Rai 2, in cui ha curato una rubrica, ma ha anche lavorato come attrice, recitando nel 1987 in alcuni episodi di Licia dolce Licia e nel 2001 nel film di Neri Parenti Merry Christmas.

Emanuele Folliero e il marito Giuseppe Oricci: il matrimonio nel 2018

Per quanto riguarda la vita privata di Emanuela Folliero, in passato ha avuto una relazione sentimentale con il batterista dei Pooh Stefano D’Orazio e un matrimonio alle spalle, quello con l’imprenditore Enrico Mellano, dal quale ha avuto un figlio di nome Andrea. Dopo il divorzio dall’ex marito, la conduttrice si è sentimentalmente legata all’imprenditore Giuseppe Oricci, conosciuto nel 2009 e diventato suo marito nel 2018 con un rito civile celebrato a Milano.

In un’intervista a Chi del 2018, la Folliero aveva ricordato la proposta di matrimonio: “Me l’ha fatta il giorno del nostro anniversario davanti ai nostri figli con un mega mazzo di rose rosse”. Un amore travolgente e segnato da quel loro primo incontro, quando la conduttrice conobbe il suo attuale marito e del quale si invaghì perdutamente: “Appena l’ho visto mi è piaciuto subito, soprattutto dal punto di vista fisico; sono stata io a volerlo conoscere e da allora non ci siamo più lasciati”.

