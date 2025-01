Emanuele Fiori e l’interesse per Chiara Cainelli

Nella casa del Grande Fratello nascerà una nuova coppia? Dopo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sempre più uniti e innamorati, dopo Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, la nuova coppia del Grande Fratello potrebbe essere formata da Emanuele Fiori e Chiara Cainelli. Il fisioterapista milanese ha ammesso di provare un interesse per Chiara a cui, tuttavia, è anche interessato Alfonso D’Apice a cui lo stesso Emanuele è molto legato. Durante una chiacchierata con Stefania Orlando, Emanuele ha spiegato di avere sì un interesse per Chiara ma di non sapere come comportarsi con lei.

“Anche Alfonso è un po’ preso da lei”, osserva Stefania Orlando. “Sì, c’è una situazione assurda perché Javier (con cui Chiara ha avuto un flirt, ndr) e Alfonso sono le persone che nominerei per ultime”, è la risposta di Emanuele che riconosce di essere in difficoltà.

Le parole di Emanuele Fiori su Chiara Cainelli

Emanuele Fiori, sfogandosi con Stefania Orlando, svela di non sapere come comportarsi e di voler chiarezza da Chiara che non si è sbilanciata nè con Emanuele nè con Alfonso. “Non so come comportarmi. Vorrei solo un po’ di chiarezza perché c’è la volta in cui mi chiede un abbraccio o la volta in cui si appoggia e non è una cosa che lei fa facilmente”, spiega Emanuele.

Stefania, tuttavia, gli spiega che, all’interno della Casa, è normale cercare affetto e, spesso, alcuni gesti, possono essere fraintesi. “Max mi dice di andare a parlarle”, dice ancora Emanuele. In camera da letto, invece, Chiara, parlando con Lorenzo e Shaila, spiega di non vedere in Emanuele un vero interesse che, oltre ad essersi dichiarato, non ha più fatto gesti nei suoi confronti. “E’ come se avesse lasciato la patata bollente a me, ma io non farò niente“, le parole della Cainelli.